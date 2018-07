Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (5) : (AdnKronos) - "Ovviamente dispiace che famiglie e attività produttive abbiamo avuto dei danni, vedremo di essere rapidi nel definire le modalità di risarcimento; ad oggi non siamo in grado di stimare i danni, che saranno comunque nell’ordine di alcuni milioni di euro. L’ARPAV ci dice che nei prossim

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (4) : (AdnKronos) - L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi fa il quadro della situazione odierna: "Abbiamo avuto due temporali molto intensi in due giorni, e ieri sera mentre finalmente tiravamo il fiato dopo 24 ore di lavoro ininterrotto, il nuovo nubifragio ci ha creato naturalmente qualche dif

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo passato due giornate difficili- spiega il sindaco - e devo ringraziare in primis tutte le squadre che sono intervenute fin dai primi minuti successivi al nubifragio ma anche tutti i Padovani che sono scesi in strada ad aiutare. Purtroppo ieri sera abbiamo avuto una replica, an

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (2) : (AdnKronos) - Questo spiega in parte i tanti allagamenti che si sono registrati in tutta la città, perché anche una rete fognaria ben strutturata fatica a smaltire simili volumi d’acqua in tempi così brevi. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone, mentre molte case e scantinati sono st

Maltempo : a Padova AcegasApsAmga al lavoro dopo il nubifragio di ieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Servizio idrico. In totale sono state impiegate circa 15 persone, coadiuvate da autobotti e altre attrezzature idrovore, per lo svuotamento e la pulizia dei numerosi sottopassi allagati. Fra sabato e domenica i più critici sono stati quelli di via Danoli e quello di via C

Maltempo Padova : AcegasApsAmga al lavoro dopo il nubifragio : E’ stata una 72 ore di lavoro nostop per AcegasApsAmga e la controllata HeraLuce, impegnate nelle attività di ripristino e messa in sicurezza a seguito degli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi 3 giorni a Padova, ultimo in ordine di tempo l’intensa grandinata di ieri sera. Sono stati 3 i fronti di attività: illuminazione pubblica, servizi ambientali e servizi idrici. Illuminazione pubblica – Numerosi alberi hanno abbattuto cavi ...

Maltempo - violento nubifragio su Padova. Danni per il vento : alberi abbattuti e scompiglio tra i banchi del mercato : Un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto sabato pomeriggio su Padova, provocando allagamenti, l’abbattimento di alberi e cartelli stradali, e creando scompiglio tra le bancarelle del mercato delle piazze, nel centro storico. Il cielo si è fatto plumbeo in pochi minuti, poi sulla città si è scatenata una bufera di acqua e vento. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, ma per il momento non si segnalano ...

Maltempo - Coldiretti : la Bassa Padovana la zona più colpita della provincia : Piacenza d’Adige è la località Padovana più colpita dal passaggio di una forte perturbazione nella notte: nella località della Bassa Padovana è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti, arrivando a spezzare anche i robusti pali in acciaio che ...

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti (2) : (AdnKronos) - Questa estate, ricorda Coldiretti Padova, "è segnata dal passaggio di continue perturbazioni che lasciano dietro di sé conseguenze più o meno gravi per l’agricoltura. Già nelle prossime ore è atteso il passaggio di una nuova ondata di Maltempo che interesserà anche la nostra provincia.

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – E’ Piacenza d’Adige la località Padovana più colpita dal passaggio di una forte perturbazione la notte scorsa. nella località della Bassa Padovana è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti, arrivando a ...

Maltempo : Coldiretti Padova - danni a mais - soia e qualche vigneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate. "Come ripetiamo da tempo - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giova