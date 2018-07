Maltempo Padova | AcegasApsAmga al lavoro dopo il nubifragio

Maltempo - violento nubifragio su Padova. Danni per il vento : alberi abbattuti e scompiglio tra i banchi del mercato : Un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto sabato pomeriggio su Padova, provocando allagamenti, l’abbattimento di alberi e cartelli stradali, e creando scompiglio tra le bancarelle del mercato delle piazze, nel centro storico. Il cielo si è fatto plumbeo in pochi minuti, poi sulla città si è scatenata una bufera di acqua e vento. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, ma per il momento non si segnalano ...

Maltempo - violento nubifragio su Padova : danni e allagamenti [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Piacenza d'Adige è la località Padovana più colpita dal passaggio di una forte perturbazione nella notte: nella località della Bassa Padovana è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un'area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti, arrivando a spezzare anche i robusti pali in acciaio che ...

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti (2) : (AdnKronos) - Questa estate, ricorda Coldiretti Padova, "è segnata dal passaggio di continue perturbazioni che lasciano dietro di sé conseguenze più o meno gravi per l’agricoltura. Già nelle prossime ore è atteso il passaggio di una nuova ondata di Maltempo che interesserà anche la nostra provincia.

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – E’ Piacenza d’Adige la località Padovana più colpita dal passaggio di una forte perturbazione la notte scorsa. nella località della Bassa Padovana è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti, arrivando a ...

Maltempo : Coldiretti Padova - danni a mais - soia e qualche vigneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate. "Come ripetiamo da tempo - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giova

Maltempo : Coldiretti Padova - danni a mais - soia e qualche vigneto : Padova, 9 lug. (AdnKronos) - Grandine e vento forte hanno colpito, nella serata di domenica, parte del Piovese e del Conselvano provocando danni circoscritti ad alcune colture agricole. Dalle prime segnalazioni raccolte, conferma Coldiretti Padova, il nubifragio, con forti raffiche di vento e intens

Maltempo Veneto : forti temporali tra Venezia - Padova e Treviso. Numerose richieste di soccorso : Oltre 160 le richieste d’intervento giunte alle sale operative dei vigili del fuoco per i forti temporali che dalla serata di ieri hanno interessato le province di Venezia, Padova e Treviso causando la caduta di rami, piante, pali e cornicioni. Non vi sarebbero feriti. Nella provincia di Venezia sono state 90 le richieste d’intervento ai pompieri soprattutto lungo la Riviera del Brenta colpita esattamente tre anni fa dal tornado. Le ...

Annullata la prima tappa di Festival Show a Padova - ipotesi di recupero dopo lo stop per Maltempo : È stata Annullata la prima tappa di Festival Show, quella nella quale erano attesi Ermal Meta e Fabrizio Moro. Disattesa la presenza di pubblico per i due nomi di punta della tappa inaugurale, l'organizzazione ha così deciso di cancellare la tappa a causa del maltempo che si è imbattuto sul capoluogo veneto e per il quale è stato impossibile procedere allo svolgimento della manifestazione. Il concerto dovrebbe essere ripreso già nella data ...

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

Maltempo - chiusi park Padova per Vasco : ANSA, - Padova, 7 GIU - Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla zona ovest di Padova. Diversi allagamenti si sono verificati nelle zone di Selvazzano e Tencarola, con traffico ...

Maltempo a Padova : chiusi i park per il concerto di Vasco Rossi : Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla zona ovest di Padova. Diversi allagamenti si sono verificati nelle zone di Selvazzano e Tencarola, con traffico rallentato in tutta l’area. Anche il centro di Abano Terme è stato particolarmente colpito. Problemi anche allo stadio Euganeo dove stasera si esibirà Vasco Rossi nella sua seconda data Padovana. Poco dopo le 15 un violento acquazzone si è abbattuto sui fan in attesa. ...