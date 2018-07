Maltempo nel pescarese | aereo dirottato su Bari

Maltempo in Puglia : tromba d’aria in Salento - nubifragio nel Foggiano : Lunedì di Maltempo in Puglia interessata da forte vento, fulmini e temporali. In particolare un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia sopratutto in alcune località del Gargano. Pioggia intensa tra Vico del Gargano e Peschici dove qualche difficoltà è stata registrata soprattutto sulla litoranea San Menaio-Rodi Garganico. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale ma tutti di normale ...

Maltempo nel Grossetano : fulmine provoca incendio in abitazione : Un fulmine ha provocato un incendio nella notte in un’abitazione nel Grossetano, in località Campigliola, nel Comune di Manciano. Il fulmine avrebbe colpito un quadro elettrico e abbattuto un albero nel cortile dell’abitazione e in conseguente incendio ha interessato due stanze dell’edificio, il ripostiglio e il locale lavanderia. I residenti sono stati fatti uscire dall’abitazione a scopo precauzionale. Sul posto vigili ...

Maltempo Toscana : violento temporale e disagi nel Pisano : violento temporale questa mattina in provincia di Pisa: particolarmente colpita la Valdera, nelle zone di Ponsacco e Lari. Registrati allagamenti e piccole frane lungo le strade locali senza interruzione della viabilità. A Fauglia un fulmine ha colpito un albero che si è incendiato (l’incendio è stato spento dai vigili del fuoco) e un’altra saetta ha colpito un annesso agricolo del Comune di Capannoli, mandando in fiamme il ...

Spezzino nella morsa del Maltempo : Circa 35 gli interventi effettuati complessivamente dai Vigili del Fuoco della Sede Centrale, dei distaccamenti di Sarzana e Brugnato e del Distaccamento Volontario di Levanto per il maltempo che ha ...

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi danni all'agricoltura : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...

Maltempo : alberi caduti e allagamenti nel Pavese : Le intense precipitazioni registrate tra la tarda serata di ieri e questa notte hanno provocato problemi in diverse zone della provincia di Pavia. Ad essere colpita e’ stata, in particolare, l’area dell’Oltrepò Pavese. A Bressana Bottarone (Pavia) e Broni (Pavia) sono caduti diversi alberi, mentre numerosi casi di allagamenti si sono registrati a Bastida Pancarana (Pavia), Robecco Pavese (Pavia), Casei Gerola (Pavia) e Voghera ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni a colture nella Bassa Imolese : “danni ingenti” alle colture da seme e ai vigneti nella campagna della Bassa Imolese – a Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli, a Molinella e nella frazione Sant’Antonio di Medicina – in seguito alle forti piogge del pomeriggio di ieri quando sono caduti 160 millimetri d’acqua tra le 17.30 e le 18.30. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bologna che ha rilevato i dati della ...

Maltempo : ospedale allagato nel Torinese - cede tetto chiesa a Vercelli | : Un violento temporale ha causato la chiusura del policlinico di Chivasso per circa due ore. Danni alla chiesa di Sant'Agnese a Vercelli. Pioggia, vento e grandine anche sull'Astigiano. Evacuati 60 ...

Maltempo nell’Alessandrino : temporali e disagi : Il Maltempo che si è abbattuto sul Piemonte ha causato disagi e qualche danno anche nell’Alessandrino. I più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, Sale, Castellazzo Bormida e Piovera, dove un albero si è spezzato a causa della forte pioggia. Nessuno è rimasto ferito nel crollo. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, impegnati, insieme alla protezione civile, in una cinquantina di interventi di prosciugamenti di garage, cantine, ...

Maltempo - esondato torrente nel Bellunese : invasa la strada in Cadore : ”Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin in relazione all’esondazione del torrente Orsina che ha invaso il manto stradale di collegamento tra i comuni di Pieve e Calalzo di Cadore nel ...