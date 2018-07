Maltempo Napoli | torna regolare la circolazione ferroviaria

Maltempo Campania : pioggia a Napoli - allagate diverse strade : Forti piogge nelle scorse ore hanno provocato allagamenti in diverse strade di Napoli e provincia: il traffico è andato in tilt in diversi quartieri, in quanto sia la sede stradale che i marciapiedi sono stati completamente sommersi dall’acqua. L'articolo Maltempo Campania: pioggia a Napoli, allagate diverse strade sembra essere il primo su Meteo Web.