Maltempo | Coldiretti Venezia | estate instabile | danni in campagna

Maltempo - Coldiretti Puglia : gravi danni da grandine e nubifragi : Trombe d’aria, nubifragi e chicchi di grandine dalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulla Puglia, segnala Coldiretti Puglia, dopo giornate di caldo torrido. “L’ondata di Maltempo imperverserà per 3 giorni circa, accompagnata da raffiche di vento di maestrale, in un momento molto delicato per i vigneti di uva da vino e da tavola, gli ortaggi e gli oliveti. In questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli ...