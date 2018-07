Maltempo | Coldiretti Puglia | “Raccolti distrutti dalla grandine”

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Trombe d’aria, nubifragi e chicchi di grandine dalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulladopo giornate di caldo torrido. Lo sottolinea in una notail cui presidente, Gianni Cantele, evidenzia che “in questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro”.sottolinea che le province Barletta-Andria-Trani e di Bari sono sott’acqua, in provincia di Foggia ci sono state bombe d’acqua, mentre sono state distruttegrandine le colture di meloni a Brindisi. Il direttore di, Angelo Corsetti, annuncia che “sarà potenziato il servizio di assistenza tecnica alle aziende per la difesa delle colture dalle avversità meteoriche e per il supporto alle scelte ...