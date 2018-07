Maltempo | Coldiretti Puglia | gravi danni da grandine e nubifragi

meteoweb.eu

: COLDIRETTI PUGLIA SU DANNI MALTEMPO - Canale189 : COLDIRETTI PUGLIA SU DANNI MALTEMPO - carmen_piscopo : RT @Elenalacerci: - Elenalacerci : -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Trombe d’aria,e chicchi didalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulla, segnala, dopo giornate di caldo torrido. “L’ondata diimperverserà per 3 giorni circa, accompagnata da raffiche di vento di maestrale, in un momento molto delicato per i vigneti di uva da vino e da tavola, gli ortaggi e gli oliveti. In questa stagione è lal’evento più grave per gli agricoltori perché causairreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro”, dice Gianni Cantele, Presidente di. Le province della BAT e di Bari sono sott’acqua, con Casamassima, Putignano, Sammichele, Palo del Colle, Grumo, Bitetto colpite dalla, così come Martina Franca in provincia di Taranto dove gli scrosci di pioggia più violenti si sono registrati a Palagiano, in provincia di Foggia – ...