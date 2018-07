Maltempo : Anci Veneto - solidarietà ai Comuni colpiti : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – L’Anci Veneto “è vicina ai sindaci ed alle Comunità dei Comuni colpiti, in questi giorni, dal Maltempo in particolare nelle province di Padova, Venezia e Rovigo”.‘L’ondata di Maltempo ‘ spiega la sindaca – che ha colpito il Veneto e in particolare Padova ed il padovano e la Riviera del Brenta ha messo in difficoltà famiglie ed amministrazioni ed è a loro che ...

Maltempo Giappone - si aggrava il bilancio : 216 morti e 15 dispersi : A distanza di oltre 10 giorni dall’inizio delle piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone occidentale, il bilancio dei morti è salito a 216, con 15 dispersi, secondo la televisione pubblica Nhk. Le persone ancora ospitate nei centri di accoglienza sono circa 4.670 in 15 diverse prefetture, mentre il ministero della Salute ha reso noto che in 55mila abitazioni, nelle prefetture di Hiroshima, Ehime e Okayama non è stato ancora ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo : in Toscana è codice arancione : ANSA, - FIRENZE, 16 LUG - Si rafforzeranno i fenomeni temporaleschi già previsti per la giornata di oggi, lunedì 16 luglio, in particolare nelle zone centro meridionali della regione, con rovesci e ...

Previsioni Meteo Mondiali Russia 2018 : Francia-Croazia a rischio Maltempo : Previsioni Meteo Mondiali Russia 2018 – Cresce l’attesa per la gara dei Mondiali in Russia del 2018, finale tra Francia e Croazia. Come riporta MeteoWeb i fulmini potrebbero tentare di aggiungersi a quella che sarà già un’atmosfera elettrizzante nel Luzhniki Stadium di Mosca domani sera. Rovesci e temporali possono svilupparsi intorno a Mosca nella giornata di domani e persistere nelle ore serali. Si prevedono temperature ...

Previsioni Meteo Mondiali Russia 2018 : il Maltempo potrebbe disturbare la finale tra Francia e Croazia : Le condizioni Meteorologiche favorevoli previste per la finale del terzo posto dei Mondiali di calcio in Russia non dovrebbero resistere fino alla finale di domani, 15 luglio. Belgio e Inghilterra si affronteranno oggi a San Pietroburgo per decidere la terza e la quarta classificata. Alcune nuvole potrebbero incombere, ma non sono previste piogge per il match. Le temperature oscilleranno tra 24 e 25°C. Mentre Francia e Croazia si sfideranno per ...

Si aggrava il bilancio delle vittime per il Maltempo in Giappone : oltre 100 morti : Sale di ora in ora il numero delle vittime per le alluvioni in Giappone. Secondo l'agenzia Meteoreologica Giapponese infatti ci sarebbero almeno 100 morti. Il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga ha confermato che 87 persone sono morte, mentre altre tredici non davano segni di vita al momento del ritrovamento. Altre 68 persone, ha aggiunto, risultano ancora disperse. Il bilancio delle vittime è stato ulteriormente rivisto al ...

Maltempo in Giappone - situazione drammatica : 85 morti e 50 dispersi - bilancio sempre più grave : E’ salito a 85 morti, con oltre 50 dispersi, il tragico bilancio del Maltempo che si e’ abbattuto sul Giappone occidentale, quando proseguono le operazioni di soccorso nelle aree disastrate fino alle tarde ore serali. Sono 54mila gli uomini delle Forze di autodifesa, di polizia e i vigili del fuoco, assieme alla guardia costiera, impegnati nell’assistenza. Gli ordini di evacuazione hanno riguardato un totale di 5,9 milioni ...