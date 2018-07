Maltempo Abruzzo | voli dirottati

Maltempo - Centro/Nord bersagliato dai fenomeni estremi : violenta grandinata nel centro storico di Milano - grosso tornado a Misano Adriatico. Danni per il forte vento tra Marche e Abruzzo : 1/9 Milano ...

Maltempo Abruzzo - albero cade su un’auto : due persone in ospedale : Maltempo in Abruzzo, con disagi in tutta l’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla costa e fino alle zone interne, a causa dei violenti acquazzoni che dal primo pomeriggio si stanno abbattendo sulla regione. Situazione particolarmente critica a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti): un albero è finito su un’automobile e le due persone che erano nel veicolo, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Le loro ...

Maltempo Abruzzo - mareggiate sul litorale : è allarme erosione : “Il litorale abruzzese è alle prese da ore con una nuova forte mareggiata e vento forte. Dopo che le mareggiate degli ultimi mesi hanno accentuato il dislivello delle quote altimetriche della spiaggia in numerosi punti del litorale, la situazione appare critica sulla costa, alle prese col fenomeno crescente dell’erosione e con onde che circondano o invadono le strutture balneari soprattutto nella zona di Silvi Sud ed in più punti del ...

Abruzzo - ondata di Maltempo : Lanciano allagata dopo nubifragio : Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio Continua a leggere L'articolo Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio proviene da NewsGo.

Maltempo Abruzzo : 1 - 6 milioni per le aziende colpite : Deliberati gli importi (1.624.256,41 euro) per i finanziamenti agevolati per i titolari di aziende nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal Maltempo l’11 e il 13 novembre, il 1° e 2 dicembre 2013 e a febbraio e marzo 2015. La delibera del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Abruzzo: 1,6 milioni per le aziende colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - dissesto idrogeologico in Abruzzo : ok a 4 interventi per 15 milioni : Sono stati presentati oggi a Pescara i primi quattro interventi per un importo di 15 milioni di euro, previsti nel piano (di 39 progetti) programmato per ridurre il dissesto idrogeologico nell’area del sisma 2016/2017. Sono interventi pianificati, in particolare, per i dissesti dell’Abruzzo che costituiscono pericolo nei centri abitati. I Comuni beneficiari sono Campli (località Castelnuovo, 5.950.000 euro), Civitella del Tronto ...