Maltempo a Canosa | un uomo trascinato dall’acqua sotto un’auto Il salvataggio di tre

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ilha investito buona parte della Puglia. In particolare, la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove i temporali e la grandine sono proseguiti fino a lunedì 23 luglio. Adi Puglia le strade si sono trasformate in fiumi, creando numerosi disagi. Un, nel video, è statodall’acquaun’auto, finché sono intervenute alcune persone che lo hanno tratto in salvo. Gli acquazzoni hanno coinvolto anche la città di Bari e la Protezione civile ha attivato l’allerta gialla. L'articolo, undall’acquaun’auto. Ildi tre passanti in diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.