“Maledetto” Tragedia sulla strada | investito da un pirata Chi è la vittima 

*** MALEDETTO SABATO. UN ALTRO RAGAZZO SE L'È PORTATO VIA ***

(Di lunedì 23 luglio 2018)e ucciso da un’auto. È questa la tragica morte avvenuta intorno alle 4,30 di domenica 22 luglio a Sezze, lungo il tratto urbano della 156 dei Monti Lepini, che nella zona dello Scalo diventa via Campania. In particolare, all’altezza del chilometro 44 della Regionale, un 19enne originario della Guinea Conakry (in Italia con un regolare permesso di soggiorno) stava tornando in bicicletta da Latina e, improvvisamente, è stato falciato da un’auto che, anziché fermarsi, si è data alla fuga. Come riporta il quotidiano Latina Oggi, ad accorgersi della morte del giovane, che lavorava come bracciante agricolo, è stato un suo amico, che sempre in bicicletta si trovava un chilometro dietro a lui. Il giovane ha trovato la bici con una ruota piegata lungo lae si è messo a cercare l’amico, trovandolo privo di sensi in un fossato. Secondo la ...