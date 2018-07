MALCOM ALLA ROMA | AFFARE SALTATO Ultime notizie | il Barcellona beffa i giallorossi? Volo

MALCOM ALLA ROMA : UFFICIALE/ Ultime notizie : 36 milioni al Bordeaux : MALCOM ALLA ROMA: UFFICIALE. Ultime notizie: oggi alle ore 23.00 sarà nella capitale l'ex esterno del Bordeaux inseguito a lungo dall'Inter. Poi sarà il momento delle visite mediche.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 20:48:00 GMT)

Calciomercato : MALCOM ad un passo dalla Roma : Malcom Filipe Silva de Oliveira ha deciso: vuole la Roma. La conferma arriva da L’Equipe che sottolinea come l’ala destra brasiliana abbia rifiutato le offerte provenienti dalla Premier League, in particolare dall’Everton – la seconda squadra di Liverpool – e dal Leicester. Il giornale francese parla di una trattativa ormai in dirittura d’arrivo fra il ds del club giallorosso, Monchi, e il Bordeaux, club ...

Roma - Di Francesco aspetta MALCOM : ore decisive. E Defrel va alla Samp : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

MALCOM ALLA Roma/ Ultime notizie - c'è l'accordo : il brasiliano pronto a vestire il giallorosso : Malcom alla Roma, calciomercato news: Ultime notizie sull'esterno offensivo brasiliano, ormai in procinto di lasciare il Bordeaux e iniziare la nuova avventura con la maglia giallorossa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:36:00 GMT)

MALCOM ALLA Roma : ora il portiere sognando N'Zonzi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , è stato nuovamente offerto il milanista Donnarumma , ma la trattativa per Olsen è bene indirizzata, pur non perdendo d'occhio le piste alternative Areola , ...

MALCOM ALLA ROMA? / Ultime notizie : più vicino ai giallorossi - il Bordeaux non lo convoca per l'amichevole : Malcolm ALLA ROMA? Ultime notizie: i giallorossi provano a superare la pesante concorrenza dell'Everton che sembrava a un passo dall'affare. Ora l'Inter sembra davvero fuori dai giochi.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:27:00 GMT)

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - MALCOM dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...