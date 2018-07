Malaria | come funziona il nuovo farmaco

SOFIA ZAGO - LA BAMBINA MORTA DI Malaria/ Dopo un anno - i genitori : "è stato come vivere un film dell'orrore" : Entrata in ospedale per un principio di diabete, SOFIA ZAGO è MORTA per la MALARIA contratta in ospedale e i genitori rilanciano le accuse: "uccisa da chi doveva curarla"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Viaggi e vacanze : come difendersi dalla Malaria prima di partire : Tempo di Viaggi: la profilassi antimalarica 'La profilassi è necessaria quando ci si mette in Viaggio per alcuni Paesi: la patologia è molto diffusa nel mondo e i Paesi in cui è presente sono ...

Dalla Malaria al cibo : come evitare di ammalarsi in vacanza : Un viaggio esotico, a contatto con la natura, arricchisce di esperienza e piacere. Ma per goderselo bisogna partire preparati e sapere come affrontare gli eventuali rischi. “Più si è informati, meno rischi si corrono e più pericoli si evitano”: parola di Massimo Galli, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali che offre i consigli da infettivologo agli italiani in partenza. Il capitolo zanzare La decisione ...