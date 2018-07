“Ma che schifo!” Emma Marrone | la foto delle polemiche | tutti a guardare ‘lì’ Critiche

Migranti - la fake news su Josepha : “Ma quale naufragio - ha lo smalto”. Non è vero - giornalisti a bordo spiegano perché : “Una naufraga con lo smalto”. Eccola, l’ultima fake news diventata virale sul web. Involontaria protagonista è Josepha, la naufraga salvata dalla ong Open Arms dopo 48 ore trascorse alla deriva in mare, aggrappata a un pezzo di legno. In Rete sono centinaia i post pieni di odio all’indirizzo della migrante camerunense, corredati dalla sua foto con smalto rosso e braccialetti. Da lì la montatura virale: “È ...

Sergio - il “Marziano” che ha rivoluzionato l’industria dell’auto : La prima volta che ci incontrammo, domenica 13 febbraio 2005, era stanchissimo, usciva da sessanta ore ininterrotte di trattativa con i vertici della Gm e con in tasca un assegno da due miliardi di dollari che segnarono l’inizio del risanamento della Fiat. Marchionne - una delle sue rare volte con la cravatta allentata attorno al collo - dormiva in...

“Ma perché!”. Jessica muore a 12 anni - in gita. Poi ecco che succede ai genitori : Una morte arriva troppo presto, a soli 12 anni, strappando via alle braccia della famiglia una ragazza piena di voglia di vivere, passioni e sogni nel cassetto. Una tragedia che si è verificata durante una gita scolastica, in un momento di svago in compagnia degli amici di scuola, e che ha scatenato, dopo il dolore straziante, polemiche a non finire. Jessica Lawson stava infatti nuotando in un lago sul Massiccio Centrale, in Francia, ...

Alessandra Amoroso sposa Stefano Settepani?/ Arriva la secca smentita : “Ma perché mi gufate?” : Alessandra Amoroso sposa Stefano Settepani? Arriva la secca smentita dell'artista salentina: “Ma perché mi gufate?”, ecco la replica al gossip degli ultimi tempi.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:30:00 GMT)

DON MATTEO 10/ Anticipazioni 19 luglio : Tommasi e Cecchini e un “Matrimonio che non s'ha da fare” (Replica) : Don MATTEO 10 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, in prima serata su Raiuno con la replica degli episodi dal titolo "E tu quanto vali?" e "Liberi dal male".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:25:00 GMT)

“Ma no dai - sembri mia nonna”. Michelle Hunziker - stavolta la foto sexy è un vero boomerang : L’avevamo vista nei giorni scorsi impegnata a seguire la sua nazionale di calcio impegnata nei Mondiali di calcio che si sono svolti in Russia, facendo il tifo e arrivando addirittura a scommettere sulla vittoria o la sconfitta della Svizzera. Michelle Hunziker non si era tirata indietro e quando un’altra famosissima bionda del nostro piccolo schermo, Filippa Lagerback, l’aveva stuzzicata, lei aveva prontamente risposto ...

“Ma che estate!”. Meteo - caos in tutta Italia. I prossimi giorni e settimane? Le previsioni : Alla faccia dell’estate, arrivata in pompa magna in questi giorni con temperature torride e caldo afoso e che aveva convinto gli italiani di dover convivere, nelle settimane a venire, con il termometro sempre più rovente. Niente di più sbagliato, invece, almeno stando alle previsioni che disegnano scenari decisamente diversi da quello che ci saremmo aspettati. Una forte perturbazione atlantica porterà infatti temporali e piogge ...

“Mamma - voglio che mi sparino”. 16enne sequestra la donna in garage - i poliziotti lo uccidono : “Mamma, voglio che mi sparino”. 16enne sequestra la donna in garage, i poliziotti lo uccidono Archer Amorosi, 16enne americano, ha detto a sua madre che “voleva morire”. I poliziotti sono intervenuti dopo che il teenager l’ha bloccata nella sua casa in Minnesota, brandendo una pistola e un coltello.Continua a leggere Archer Amorosi, 16enne americano, ha […] L'articolo “Mamma, voglio che mi sparino”. 16enne sequestra la ...

“Mamma - voglio che mi sparino”. 16enne sequestra la donna in garage - i poliziotti lo uccidono : Archer Amorosi, 16enne americano, ha detto a sua madre che "voleva morire". I poliziotti sono intervenuti dopo che il teenager l'ha bloccata nella sua casa in Minnesota, brandendo una pistola e un coltello.Continua a leggere

“Ma che fate - siete impazziti?”. Porno in tribunale - sotto gli occhi di tutti : Ci sono momenti in cui non si riesce proprio a resistere alla passione, pronti a tutto pur di lasciarsi abbandonare in compagnia del proprio partner dopo aver perso i freni inibitori. Infischiandosene, per una volta, del rischio di essere beccati dagli sguardi indiscreti dei passanti, che potrebbero improvvisamente imbattersi nel siparietto a luci rosse. Se pensate di aver sentito ormai storie di questo tipo ambientate più o meno in ogni ...

“Ma l’avete guardata bene?”. Federica Panicucci - il dettaglio non sfugge. “Che cambiamento!” : Federica Panicucci, la regina di Mattino Cinque, dà il buongiorno ai suoi fan da Guadalupe anziché dagli studi di Cologno Monzese. Terminata la stagione del suo programma, la conduttrice è volata in vacanza, in quel paradiso che condivide con i follower di Instagram, insieme al compagno, Marco Bacini, e i due figli, Sofia e Mattia, avuti dall’ex marito Mario Fargetta. Estate 2018, destinazione Caraibi per ‘super Fede’, ...

Sarri al Chelsea - nasce una squadra da sogno : ecco come il “Maestro” cambierà i Blues - anche grazie al mercato… : Maurizio Sarri al Chelsea, l’affare è stato ufficializzato in mattinata dal club londinese ed ora spazio al calciomercato per dare forma al suo 11 Dopo il saluto da parte del Napoli, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Chelsea: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei Blues. Il ‘maestro’, dopo aver incantato in terra partenopea, porterà il suo gioco spumeggiante in Premier League, con lo scopo di ...

“Mangino brioche!” : i miti della Rivoluzione francese : Maria Antonietta prima dell’esecuzione in un dipinto di William Hamilton (Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images) Il 14 luglio la Francia celebra l’anniversario della Presa della Bastiglia, un punto di svolta della Rivoluzione. L’Illuminismo aveva preparato il terreno, e in quell’estate del 1789 scoppiò l’inevitabile ribellione sull’onda della Rivoluzione americana. Gli Stati Generali di quell’anno, gli ultimi ...

Lancet ha ritirato due articoli scientifici di Paolo Macchiarini - il “Mago dei trapianti di trachea” : Lancet, una delle più importanti e prestigiose riviste scientifiche al mondo, ha ritirato due articoli scritti da Paolo Macchiarini, definito un tempo dai media il “mago dei trapianti di trachea”. Le due ricerche erano state pubblicate rispettivamente nel 2011 e The post Lancet ha ritirato due articoli scientifici di Paolo Macchiarini, il “mago dei trapianti di trachea” appeared first on Il Post.