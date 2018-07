: Caso Mura, il M5S: scelga, o la barca o il Parlamento - Corriere : Caso Mura, il M5S: scelga, o la barca o il Parlamento - MediasetTgcom24 : Capigruppo M5s contro Mura: 'Se vuole andare a vela, si dimetta' #AndreaMura - giampca : RT @catirafaella: Accusato di essere stato assente il 96% delle volte a Montecitorio, il deputato #M5S Mura, velista, risponde: “L’avevo d… -

"Se il deputato del M5S Andrearitiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini, presenti le dimissioni da parlamentare". Così in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sul parlamentare recordman di assenze e velista, secondo il quale "l'attività politica non si svolge solo in Parlamento, ma anche su una barca".(Di lunedì 23 luglio 2018)