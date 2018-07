M5S | Toninelli | la Tav rimane va solo migliorata

Appalti : Toninelli - governo del M5S non abbasserà guardia su lotta corruzione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un governo del M5S non abbasserà mai la guardia rispetto alla legalità e alla lotta contro la corruzione negli Appalti”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel puntualizzare che “certe ricostruzioni pseudo-giornalistiche sono totalmente campate in aria”. “Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro mandato ...

Appalti : Toninelli - governo del M5S non abbasserà guardia su lotta corruzione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un governo del M5S non abbasserà mai la guardia rispetto alla legalità e alla lotta contro la corruzione negli Appalti”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel puntualizzare che “certe ricostruzioni pseudo-giornalistiche sono totalmente campate in aria”. “Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro ...

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino minaccia "ora mi dimetto"/ Toninelli : "M5S non può rinunciare" : Olimpiadi Torino 2026, Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra Sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Lifeline sfida Matteo Salvini Malta a Toninelli : "Disumani voi" Stoccata M5S al ministro dell'Interno : "Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, e' il benvenuto". Continua la polemica sul caso della nave della ong tedesca Lifeline che ha salvato dalle acque libiche 239 migranti la mattina Segui su affaritaliani.it

Lifeline sfida Matteo Salvini Malta a Toninelli : "Disumani voi" Stoccata M5S al ministro dell'Interno : "Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, e' il benvenuto". Continua la polemica sul caso della nave della ong tedesca Lifeline che ha salvato dalle acque libiche 239 migranti la mattina Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini manda il M5S ai matti. Retroscena : 'Perché ha schiacciato Toninelli e la Grillo' : Perché Matteo Salvini ha pestato i piedi proprio a Danilo Toninelli e Giulia Grillo ? È il grande dilemma del Movimento 5 Stelle , che si sta trasformando in una certezza: il leader della Lega sta ...

Danilo Toninelli - la follia M5S : vuole bloccare la Tav ma non ha il coraggio di dirlo : Una premessa è d' obbligo. Nelle convulse ore che hanno preceduto la composizione del governo giallo-verde, quella delle Infrastrutture è stata una delle caselle più difficili da mettere a posto. ...

Tav - M5S e Lega assenti da Chiamparino : ‘Manca rispetto’. Toninelli : ‘Sarò io a convocare tavolo quando sarà opportuno’ : Nuovo scontro tra il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla Tav. Dopo la polemica per le parole del neo ministro, che aveva ricordato come il contratto di governo preveda per tutte le grandi opere una nuova analisi costi-benefici, ora al centro della discussione c’è l’assenza di rappresentanti dell’esecutivo al ...

Tavolo infrastrutture a Torino - M5S e Lega assenti : polemica Chiamparino-Toninelli : Il governatore piemontese: "Dal governo mancanza di rispetto istituzionale". Il ministro: "Quando sarà il momento saremo noi a convocare tavoli tecnici"

M5S - Roberto Fico - Danilo Toninelli e Filippo Nogarin - così la Casaleggio ha messo in ginocchio i ribelli di Aquarius : Meglio subire in silenzio che far saltare tutto in aria. La linea della Casaleggio Associati , macchina comunicativa , e non solo, del Movimento 5 Stelle , sul caso Aquarius , immigrati e porti chiusi ...

Sull'immigrazione M5S schiacciato sulla Lega. Conte - Di Maio e Toninelli sposano la linea Salvini : Nel primo pomeriggio Luigi Di Maio scende nella barberia della Camera. Mezz'ora di seduta, una ventina di giornalisti ad attenderlo. Quando esce, si infila velocemente dentro l'ascensore che lo porta al palazzo dei gruppi. Non mezza parola. Tempo una manciata di minuti ed eccolo palesarsi su Facebook. E rispondere da quella tribuna alle domande sull'imbarcazione Aquarius, 629 persone a bordo, alla quale il tandem Matteo Salvini – Danilo ...

Grandi opere - dal M5S toscano un dossier per Toninelli : “Stop a Tav e ampliamento dell’aeroporto”. Ma la Lega è a favore : Il passante della Tav di Firenze e l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” il dossier che il Movimento 5 Stelle toscano consegnerà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha ripetuto in queste ore che le Grandi opere “vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture ...

Firenze - stop M5S alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio/ Spunta un dossier per il ministro Toninelli : Firenze, stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio, se l'aeroporto verrà declassato. Spunta un dossier per il ministro Toninelli: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5S : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...