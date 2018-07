M5S | Mura | Io assente in Aula? Faccio politica in barca per salvare il mare

M5S affonda il grillino Mura - velista assenteista in Parlamento. I capigruppo : 'Si dimetta' : Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo'. Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, con un video sulla sua pagina Facebook, replica alle dichiarazioni con cui il ...

M5S chiede le dimissioni del deputato velista Andrea Mura : “Non può trascurare mandato dei cittadini” : Il MoVimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Andrea Mura, il deputato velista che ha affermato di poter continuare a fare politica anche dalla barca, giustificando così il suo elevato tasse di assenze in Parlamento. I capigruppo del M5s alla Camera e al Senato affermano: "Svolgere il ruolo di parlamentare è un privilegio, peraltro molto ben retribuito. È un incarico che richiede impegno quotidiano, lavoro, dedizione".--Linea dura del MoVimento ...

Andrea Mura - M5S - : "Io in Aula una volta a settimana? Faccio politica in barca" : Il deputato-velista: "Più che parlamentare sono un testimonial a difesa degli oceani. Il Movimento mi appoggia". Le accuse di Cappellacci , Fi,: "Dimettiti"

Mura - deputato-skipper del M5S 'Assente alla Camera Faccio politica in barca'. Rivolta sui social 'Si dimetta' : Né nel mondo politico: l'eurodeputata del Pd Pina Picierno ne chiede le dimissioni. E collega la vicenda alla esternazione di Roberto Casaleggio sull'inutilità del Parlamento. 'Evidentemente le ...