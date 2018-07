M5s | Casaleggio | inevitabile superare Parlamento | ormai c' è la Rete

M5s - Di Maio in Tribunale contro ex attivista : “La sua espulsione fu legata alla querela di Casaleggio? Non ricordo” : Alle 9 e 35 tra i due c’è una stretta di mano fugace. Avviene poco prima dell’udienza. Poi Luigi Di Maio si accomoda al banco dei testimoni e l’ex attivista M5s Angelo Ferrillo affianco al suo avvocato, Marco De Scisciolo. Durerà appena mezz’ora la deposizione del vicepremier M5s al processo di Napoli Nord che vede Ferrillo imputato di diffamazione ai danni di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati. Per dribblare fotografi e ...

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - "no nomine e stadio Roma" : 'giallo' mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena con Lanzalone, Video, "niente nomine, solo Rousseau per M5s. Inchiesta stadio Roma, mail cancellate dall'avvocato.

M5s - Roberto Fico - Danilo Toninelli e Filippo Nogarin - così la Casaleggio ha messo in ginocchio i ribelli di Aquarius : Meglio subire in silenzio che far saltare tutto in aria. La linea della Casaleggio Associati , macchina comunicativa , e non solo, del Movimento 5 Stelle , sul caso Aquarius , immigrati e porti chiusi ...

Elezioni comunali Ivrea - il flop del M5s nella città dei Casaleggio : il candidato non va al ballottaggio : Sarà ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio, dove ogni anno si tiene il raduno del Movimento e dove ...

Disfatta M5s a Ivrea - terra dei Casaleggio. Non va neanche al ballottaggio : Sarà ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio.A Ivrea il fondatore Gianroberto Casaleggio ha lavorato e vissuto per anni e così anche il figlio Davide, che si era impegnato in prima persona per le comunali. Ivrea è anche la sede del summit annuale dei pentastellati. Eppure il candidato sindaco Massimo Fresc, albergatore e ...

Manifestazione M5s a Roma/ Diretta streaming video - ecco Grillo : Casaleggio - 'impossibile diventa possibile' : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 22:07:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Casaleggio : “Su Savona Conte e Mattarella troveranno ottima soluzione” : “Siamo fiduciosi di essere vicini a un cambiamento importante”, così Davide Casaleggio intervistato questa mattina al Wired Next Festival. A proposito della reticenza di Mattarella sul nome di Paolo Savona: “Il tema della formazione del Governo comunque è in mano a Conte e Mattarella ma sono fiducioso troveranno ottima soluzione”. A proposito dell’alleanza prosegue: “5Stelle e Lega molto diversi soprattutto ...