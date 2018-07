Luigi Di Maio | “Sinistra vile | ha permesso a Fiat di fare di tutto e ora che Marchionne è

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

Luigi Di Maio contro il Pd : "Presenta emendamento contro indennizzi ai licenziati - spieghi perché" : "Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del decreto Dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente. Nel dettaglio il decreto Dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono degli abusi?" scrive il vicepremier e ...

Elisabetta Gardini contro Luigi Di Maio : 'M5s a Bruxelles ha sempre voluto la chiusura dell'Ilva' : Elisabetta Gardini smaschera Luigi Di Maio. Che ora cerca di mediare mentre i suoi, al Parlamento europeo fanno l'opposto. La questione è l' Ilva : 'chiusura subito, senza se e senza ma. Di Maio, ...

Reddito di cittadinanza - la mancetta di Luigi Di Maio ai suoi compaesani : Luigi Di Maio si prepara a fare la carità ai suoi compaesani. In campagna elettorale aveva promesso mare e monti e parecchi votanti, soprattutto al Sud, gli hanno creduto sperando di portare a casa il sospirato Reddito di cittadinanza. In effetti beccare 780 euro al mese senza fare nulla è una prospettiva allettante per i milioni di cittadini meridionali, e non solo, che bazzicano tra il nero e il grigio. --Fate un po' i conti: due coniugi, ...

Voucher e precari della scuola. Luigi Di Maio annuncia il "decreto Dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Bruno Vespa : Luigi Di Maio vuole Giorgetti al posto di Tria : Giovanni Tria ha fatto bene 'ad accettare, alla guida della CdP, Fabrizio Palermo, gradito ai due partiti di governo, al posto di Dario Scannapieco, che era il suo candidato'. Bruno Vespa, nel suo ...

Aric - proroghe collaboratori con tre mesi di anticipo : così D'Alfonso sfida Luigi Di Maio : ... Roberta Di Biase, già ex consigliere del cda della Saga e sorella di Vittorio Di Biase, responsabile del Genio civile, laureata in Economia e Commercio e compenso lordo di 35 mila euro, l'avvocato ...

Elsa Fornero critica il Decreto Dignità di Luigi Di Maio a L'Aria Che Tira Estate : L'ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, è intervenuta nel corso della trasmissione L'Aria Che Tira Estate su La7 per parlare di lavoro e, in particolare, del Decreto dignita' promosso dal governo Conte. La Fornero, in collegamento dal Collegio Carlo Alberto dell'Universita' di Torino dove attualmente lavora da quando non è più un ministro, ha voluto dire la sua sul problema del precariato italiano. Fornero: Decreto Dignita' pasticciato Il ...

Luigi Di Maio : "La procedura di gara su Ilva è stato un pasticcio" : Nella procedura di gara per la cessione dell'Ilva "è stato leso il principio della concorrenza": "La procedura è stato un pasticcio, le regole del gioco sono state cambiate in corsa". Così il ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio riferendo alla Camera su Ilva commentando la risposta dell'Autorità anticorruzione. "Se la procedura fosse stata corretta, ha detto, ci sarebbero state molte più offerte e ...

Luigi Di Maio - l'ultima pagliacciata : brindava in piazza per i vitalizi - che fine fanno quei milioni : brindavano in piazza, Luigi Di Maio e i grillini. Ma ora si scopre che i 43 milioni di risparmio annuo , briciole, nell'economia di uno Stato, con il taglio dei vitalizi dei deputati non verranno utilizzati per 'finanziare i diritti', come pomposamente annunciato qualche giorno fa dai 5 Stelle, ma semplicemente ...

Tito Boeri umilia Luigi Di Maio : “è lontano dal pianeta!” : Luigi Di Maio viene smascherato definitivamente dal presidente dell’Inps. Tito Boeri senza mezzi termini evidenzia la scarsa capacità del grillino

Matteo Renzi : “Hanno tagliato i vitalizi degli altri - ma quello di Luigi Di Maio non è stato toccato” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio sul taglio dei vitalizi e sul Decreto dignità, definendolo "ministro della Disoccupazione". L'ex presidente del Consiglio sul taglio dei vitalizi attacca: "Il vitalizio di Di Maio – perché Di Maio, Fico e tanti altri con la scorsa legislatura hanno ottenuto il vitalizio – non lo hanno toccato. Hanno toccato alcuni di quelli del passato".Continua a leggere

Luigi Di Maio - il terribile sospetto sull'invito del Pd al grillino : perché Salvini deve stare molto attento : C'è un segnale che ben definisce il livello di disperazione all'interno del Partito democratico. Gli organizzatori della Festa nazionale dell'Unità hanno intenzione di invitare il ministro del Lavoro ...

L’assunzione di Assia Montanino come segretaria di Luigi Di Maio a 72.000 euro all’anno : Nella giornata di ieri si è molto parlato della dottoressa Assia Montanino, ragazza di 26 anni originaria di Pomigliano d'Arco assunta su chiamata diretta come capo segreteria del ministero del Lavoro e del Mise dal ministro Luigi Di Maio. La notizia ha scatenato un'accesissima polemica per due motivi: la presunta scarsa esperienza della giovane e lo stipendio concordato (circa 72.000 euro annui), troppo alto in rapporto alle competenze ...