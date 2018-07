Louise Brown | la prima bambina nata in provetta | compie 40 anni

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) @GettyImages «Questa settimana è quella del mio 40° compleanno. Come la maggior parte delle persone, probabilmente preferirei non farlo sapere troppo in giro. Ma, in tutto il mondo, il 25 luglio si celebra anche il 40°versario della fecondazione in vitro, la procedura che ha portato alla mia nascita».è stata laconcepita «in». Èall’ospedale di Oldham, nel Nord dell’Inghilterra, e ha cambiato la storia della medicina. Ha raccontato la sua vita in un libro, 40 Years of IVF – My Life as the world’s first test tube baby, che si può trovare qui. https://www.youtube.com/watch?v=pqu8Y4XGFK4 «Una ricerca del mese scorso afferma che otto milioni di persone sono nate attraverso la fecondazione in vitro, da allora. Una mostra al Science Museum di Londra parla di sei milioni: nessuno è sicuro dei dati esatti perché ogni giorno ci sono bambini che ...