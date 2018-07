‘L’Orizzonte lontano’ | su Loft da domani il primo video-reportage di Alessandro Di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) “Può sembrare strano avere voglia di mollare una carriera politica avviata e scegliere di partire. In realtà sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Non sapevo che la spinta decisiva a scegliere una strada e quindi a rinunciare ad un’altra me l’avrebbe data una storia d’amore e un piccolo sconosciuto. Quando è nato nostro figlio io e Sahra abbiamo pensato quale fosse la strada migliore per crescerlo e abbiamo scelto il viaggio. Lo vogliamo crescere in viaggio e al viaggio. Vogliamo costruire insieme a lui il nostro orizzonte e per un po’ vogliamo farlo lontano”. Con queste paroleDi Battista dà inizio aldalle Americhe (saranno sei in tutto) realizzato durante il lungo viaggio che sta facendo con la sua famiglia. Sahra Lahouasnia, compagna di, è l’altra autrice, editor e-maker della serie di ...