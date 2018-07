Londra | Taylor Wimpey si muove verso il basso

Taylor Swift ha cantato “Angels” insieme a Robbie Williams durante la seconda data a Londra : Ma che sorpresa! The post Taylor Swift ha cantato “Angels” insieme a Robbie Williams durante la seconda data a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Video del duetto di Taylor Swift e Robbie Williams in Angels a Londra - icone pop di due generazioni al Wembley : Il Video del duetto di Taylor Swift e Robbie Williams in Angels a Londra, sul palco del Wembley Stadium, resterà a futura memoria come l'incontro di due icone pop, rappresentative di due generazioni contigue, quella degli adolescenti degli anni Novanta e quella dei teenagers di oggi. Durante la sua mini-residency londinese al Wembley nell'ambito del Reputation World Tour, la Swift ha voluto e ottenuto che tra i suoi ospiti ci fosse ...

Taylor Swift si è esibita insieme a Niall Horan durante il suo concerto a Londra : Un momento MEMORABILE The post Taylor Swift si è esibita insieme a Niall Horan durante il suo concerto a Londra appeared first on News Mtv Italia.