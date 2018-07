Lombardia | cielo sereno e temperature in rialzo in settimana

liberoquotidiano

: RT @MarzioMarzorati: Un ricordo per Lorenzo ambientalista, un libro per la sua passione e forza, 3000 alberi che hanno radicato in #Lombard… - MaraLeoni2 : RT @MarzioMarzorati: Un ricordo per Lorenzo ambientalista, un libro per la sua passione e forza, 3000 alberi che hanno radicato in #Lombard… - manu__music : RT @greenMe_it: Ponte nel Cielo: nel cuore della Valtellina il ponte tibetano più alto d' #Europa - -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Milano, 23 lug. (AdnKronos) - Inuna graduale espansione anticlonica sull'Europa occidentale favorisce condizioni via via più stabili sui settori di pianura dal pomeriggio di oggi e per i prossimi giorni, con precipitazioni che saranno per lo più assenti e. E' quanto prevede i