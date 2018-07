Lo bufala su Josefa | la migrante | con lo smalto sulle unghie

blogo

(Di lunedì 23 luglio 2018) Non si placano le polemiche sulla nave della ONG Proactiva Open Arms che la settimana scorsa ha salvato una donna camerunese,, che era stata abbandonata in mare con altre due persone, una bambino piccolo e un'altra donna, che purtroppo non ce l'hanno fatta. Nonostante l'evidenza dei video e delle foto pubblicata dalla ONG fondata da Omar Camps e i racconti di giornalisti e volontari che erano a bordo, ancora si grida alla fake news, sulla scia di quanto detto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini secondo il quale non è vero che quelle tre persone sono state abbandonate in mezzo al mare con i resti di un gommone dalla guardia costiera dei suoi amici libici. La polemica di oggi è forse la più assurda tra quelle sentite in questi giorni, o forse l'aggettivo migliore è "ridicola". Sono infatti state diffuse delle foto in cui si fa notare cheha lelaccate di rosso ...