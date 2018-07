Liverpool-Borussia Dortmund 1-3 Karius sbaglia e risponde alle critiche

Pronostico Liverpool-Borussia Dortmund - 22-07-2018 e analisi : International Champions Cup 2018, analisi e Pronostico di Liverpool-Borussia Dortmund, Domenica 22 Luglio 2018. Un solo successo per i tedeschi nelle competizioni ufficiali, il resto o pareggi o vittorie per i Reds. Liverpool-Borussia Dortmund, domenica 22 Luglio. Sarà la prima partita in questa competizione per i Reds, mentre la seconda per la formazione tedesca, reduce dall’impegno con il Manchester City di due giorni prima. Il ...