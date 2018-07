L' Italia trova la Francia

Italia : ritrovato a Pavia il più antico antifonario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ritrovata vicino Fiume fossa comune di Italiani uccisi dai partigiani di Tito : TRIESTE - Una protesi con due denti d'oro. Ma anche un bocchino, un gemello da polso, due pettini e un paio di orologi accanto a poche ossa. Ecco cosa resta di almeno sette se non nove italiani ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : analisi del tabellone. L’Italia evita le padrone di casa e potrebbe ritrovare l’Olanda : L’Italia evita le padrone di casa della Spagna e trova, nel percorso verso la finale degli Europei di Pallanuoto femminile, dapprima l’Ungheria, poi, se dovesse passare, nuovamente l’Olanda, formazione con la quale abbiamo a lungo lottato, riuscendo a pareggiare nel finale, pur soffrendo molto, nel Girone eliminatorio. Il tabellone ad eliminazione diretta che ci ha lasciato in eredità la prima fase, è a due velocità, e questo ...

Ritrovata vicino a Fiume una fossa comune di Italiani uccisi dai partigiani di Tito : Campagna di scavi portata a termine pochi giorni fa: i corpi apparterrebbero a un ex podestà, a un carabiniere e ad altri italiani trucidati il 4 maggio del 1945 e mai più ritrovati

AlItalia - Di Maio : mi spenderò per trovarle un futuro : Roma, 18 lug., askanews, - 'Sono in corso da parte di questo governo le interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del ...

Italiano scomparso a Londra da tre mesi : appello per trovare Andrea : Andrea Casula, 41 anni, è scomparso dallo scorso 20 aprile. Si era trasferito a Londra dalla Sardegna per lavoro un anno fa. L’ultima persona a vederlo è stato il proprietario dell&rsquo...

Due laureati su tre trovano lavoro - ma l'Italia resta indietro : Due giovani laureati su tre lavorano, un dato in crescita che però ci vede nettamente distanti dalla media Ocse. E al Sud le cose vanno peggio

Giro Rosa 2018 : edizione dominata da Annemiek van Vleuten. Le Italiane non riescono a trovare il grande acuto : Il Giro Rosa 2018 verrà ricordato per il dominio di Annemiek van Vleuten, ma anche per le zero vittorie delle italiane. La corsa a tappe più importante del mondo per il ciclismo femminile ha regalato anche quest’anno grandi emozioni. Le dieci tappe previste hanno offerto tanti arrivi diversi, dalle volate alle fughe, oltre alla scalata del mitico Zoncolan. Andiamo quindi ad analizzare i due tempi principali della corsa. Il trionfo di van Vleuten ...