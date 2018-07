L' Italia trionfa all' American Solar Challenge

agi

(Di lunedì 23 luglio 2018) Riusciranno i nostri eroi?, mi sono chiesto in questi giorni mentre dagli Stati Uniti mi arrivavano notizie sempre più entusiasmanti dall’American Solar Challenge, la competizione più pazza dal mondo per macchine alimentate da energia solare, dal Nebraska all’Oregon, passando per il Wyoming e l’Idaho, l’America vera, quella del Far West, con i deserti, i canyon, le foreste. E loro, i concorrenti lì, come marziani, con queste automobili che sembrano piombate da un altro pianeta, come navicelle spaziali con le ruote e pannelli solari ovunque. Riusciranno i nostri eroi, mi chiedevo, quando ho saputo che il teamno di Onda Solare, che qui risulta iscritto come “Bologna”, aveva passato le qualificazioni, che hanno eliminato 21 macchine su 28, compresi i fortissimi russi, ed era in finale contro le vetture delle migliori ...