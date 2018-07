L'Italia trionfa all'American Solar Challenge : Riusciranno i nostri eroi?, mi sono chiesto in questi giorni mentre dagli Stati Uniti mi arrivavano notizie sempre più entusiasmanti dall’American Solar Challenge, la competizione più pazza dal mondo per macchine alimentate da energia solare, dal Nebraska all’Oregon, passando per il Wyoming e l’Idaho, l’America vera, quella del Far West, con i deserti, i canyon, le foreste. E loro, i concorrenti lì, ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali juniores 2018 : Italia sesta nel libero a squadre. Altra giornata trionfale per la Russia : Quarta e penultima giornata di gare dei Mondiali juniores 2018 di Nuoto sincronizzato nella piscina di Budapest (Ungheria) e Russia ancora dominatrice. Nella finali in programma del libero a squadre e del duo misto, nel tecnico, è stata sempre la Nazionale dell’Est ad imporre la propria legge. Nella prova riservata alle nazioni le russe hanno totalizzato il grandioso punteggio di 93.6667 con valutazioni elevate nell’esecuzione ...

Mondiali 2018 Russia - trionfa la Croazia 'Italiana' : in gol Perisic e Mandzukic : Perisic e Mandzukic, due facce "cattive" da far paura. Il primo sorride qualche volta in più, ma entrambi svolgono il loro compito al meglio: aiutano la squadra e fanno gol. Due uomini che porteresti ...

Libiana Grenot - trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo : "Mi sento Italiana - per me conta solo onorare il tricolore. Incontrare Salvini? Volentieri" : "Io mi sento italiana, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta". Libiana Grenot, in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi ...

Golf - Molinari vince a Potomac : è il primo Italiano a trionfare nel Pga Tour Usa : Sono serviti 259 colpi, 21 sotto il par, a Francesco Molinari per diventare il primo italiano della storia a vincere nel PGA Tour statunitense, il più importante circuito di Golf al mondo. A Potomac, nel Maryland, l’azzurro ha anche eguagliato il record del percorso nel suo ultimo giro (62, -8) e lasciato a otto colpi di distanza il secondo classificato Ryan Armour. L’ex numero uno mondiale Tiger Woods è rimasto invece distante ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Italia terza a Strzegom! Trionfa la Francia davanti alla Germania : Un’Italia solida e concreta conquista il podio a Strzegom (Polonia), nella terza tappa della FEI Nations Cup 2018 di Completo, al termine di tre giorni intensi in cui ha retto nelle prime due prove e si è esaltata nel rush finale. Il team azzurro, agli ordini del capo equipe e selezionatore Katerine Lucheschi (tecnico Stefano Brecciaroli), era composto da Simone Sordi su Amacuzzi, Sara Breschi su Midollino e Marco Biasia su Tresor de la ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : MUSCOLI Italia! Di Serio e Mouhiidine epocali - doppietta trionfale. Cavallaro d’argento : Si chiude con due ori e un argento la cavalcata dell’Italia di Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. Raffaele Di Serio e Aziz Abbes Mouhiidine hanno reso ancor più bello il loro titolo, perché insieme hanno lanciato l’Italia verso il 50° trionfo in questa edizione. Non è riuscito a fare tris Salvatore Cavallaro, che ha comunque conquistato la medaglia d’argento. Primo a salire sul ring è stato Di Serio nella ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia PADRONA! Record di ori nel nuoto - trionfano anche scherma e ginnastica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’ITALIA vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Skiroll - assegnati i titoli Italiani : Lisa Bolzan e Marco Corradin trionfano nella sprint di Sgonigo : Skiroll, Lisa Bolzan e Marco Corradin conquistano il titolo di campioni d’Italia nella sprint di Sgonigo È partita dal Carso la stagione di Skiroll e dopo la sprint di Coppa Italia vinta da Emanuele Becchis e da Alba Mortagna, gli atleti si sono confrontati sul percorso di Samatorza presso Sgonico (Ts) che giunge ormai alla 14esima edizione. Organizzazione affidata all’Asd Mladina di Santa Croce di Trieste capitanata dal presidente ...

Messina - Cateno De Luca trionfa al ballottaggio : è il primo nella Storia d'Italia a diventare Sindaco in 3 Comuni differenti : ... dietro l'atteggiamento burbero e lo stile folkloristico, De Luca cela importanti doti amministrative e una grande esperienza politica che ci lasciano immaginare che non avrà particolari problemi a ...

Beach Volley Campionato Italiano - a Bibione trionfano Colombi-Breidenbach e Bonifazi-Ingrosso : A Bibione è terminata la seconda tappa con il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile con le vittorie di Colombi-Breidenbach e Bonifazi-Ingrosso Si è chiusa in grande stile, con due finali emozionanti fino all’ultimo punto, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: il circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo ha regalato spettacolo per tre giorni sulla sabbia ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : Italia SONTUOSA! Dominio del 4 di coppia - trionfano anche Rodini-Cesarini e Oppo-Ruta! 4 podi complessivi nelle specialità olimpiche! : A Linz, in Austria, si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: nel bacino dove il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno i primi pass olimpici per Tokyo 2020, oggi si sono disputate le finali delle 14 specialità olimpiche, con l’ITALIA che ha mietuto successi. Nel quattro di coppia senior maschile Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno vinto in 5’40″28 ...

Fiocchi Day per l’Area del Nord Italia - Pietro Zecchi trionfa ed è cartuccia d’oro : Una 24^ edizione all’insegna dei record, con 353 tiratori a darsi battaglia per la finale dell’Area Nord sul campo di Lonato È stato Pietro Zecchi a imprimere il sigillo sulla finale del Fiocchi Day per l’Area del Nord Italia. Domenica 17 giugno, dalle linee di tiro del Trap Concaverde di Lonato, il tiratore in forza al TAV Carisio (VC) ha vinto l’ambito trofeo offerto dalla ditta Fiocchi, leader mondiale di munizioni da caccia e tiro, ...

Golf – Senior Italian Open - lo statunitense Dennis trionfa per la seconda volta consecutiva : Al Golf Club Udine si conclude un torneo molto combattuto e di grande valenza tecnica, la vittoria va allo statunitense Dennis Lo statunitense Clark Dennis ha decisamente attaccato e con lo score di 134 (67 67, -10) colpi ha posto la sua canditura al secondo successo consecutivo nel Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, torneo in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che ...