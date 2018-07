L' Italia investe sull' economia circolare - Punto Informatico

Assistenza a lungo termine : Italia investe solo 10% spesa sanitaria : Roma, 11 lug., askanews, - L'Italia, il Paese più vecchio d'Europa, sta vivendo - e sempre più lo farà - le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non ...

Aassistenza a lungo termine : l’Italia investe solo il 10% della spesa sanitaria - un terzo in meno dei maggiori Paesi europei : “l’Italia, il Paese più vecchio d’Europa, sta vivendo – e sempre più lo farà – le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Il sistema, però, ‘resta al palo’ nell’organizzazione di una rete capillare e sostenibile di servizi sul territorio, a partire dalle cure domiciliari: siamo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la Long-Term Care, alla quale destiniamo poco ...

Barilla investe 1 mld in 5 anni : il 50% in Italia - il resto estero : Milano, 5 giu. , askanews, Barilla, che ha chiuso il 2017 con un fatturato di 3,468 miliardi di euro , +3% rispetto ai 12 mesi precedenti, , ha annunciato investimenti per un miliardo di euro per i ...

Imprese - Piemonte prima regione Italiana che investe in ricerca : ' Questo dato conferma che l'innovazione rappresenta uno dei driver fondamentali dell'economia della regione, anche grazie alle politiche messe in campo negli ultimi anni ', commenta Empoli, che ...

Situazione stadi - in Italia si investe 1/100 che in Europa : Secondo uno studio dell'Osservatorio del Politecnico di Milano le strutture Italiane necessitano una riqualificazione: pochi investimenti rispetto al resto d'Europa. L'articolo Situazione stadi, in Italia si investe 1/100 che in Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stampa 3D per l'industria Italiana : Elmec investe 3 milioni :

Stampa 3D per l’industria Italiana : Elmec investe 3 milioni : Elmec Informatica inaugura un laboratorio di Stampa 3D La Stampa 3D è uno dei pilastri portanti dell’additive manufacturing (manifattura additiva) e, stando ad alcune stime, fino al 2020 la sua applicazione crescerà ogni anno del 34% circa su scala mondiale. I settori in cui è attualmente più utilizzata sono aerospazio, macchine industriali, automotive e prodotti elettronici di consumo. In Italia, in particolare, la Stampa 3D trova terreno ...