L' Inter piomba su Herrera | affare con il Porto da 20 milioni

L' Inter piomba su Carvalho. E Malcom accetta l'offerta : E' un'Inter davvero scatenata: dopo aver preso Nainggolan, i nerazzurri piomba no con forza sul centrocampista dello Sporting Lisbona William Carvalho e sono pronti ad accogliere anche Malcom , che ha ...

La bomba di Raimondi : 'Juventus pronta a piombare su un giocatore dell'Inter' Video : La prossima sessione estiva di Calciomercato vedra' tra le grandi protagoniste [Video] l'Inter e la Juventus, per motivi estremamente diversi. I nerazzurri devono chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario, mentre i bianconeri attueranno una piccola rivoluzione, che coinvolgera' ogni reparto. Intanto le due squadre si preparano al finale di stagione ...