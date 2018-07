Maltempo Liguria : ieri caduti oltre 2100 fulmini in 6 ore : Tempesta di fulmini ieri nella Liguria di Centro-Levante: secondo gli esperti dell’Arpal, in poco meno di 6 ore sono caduti 2150 fulmini, circa 358 fulmini all’ora dalle 18 alle 24. La fulminazione è stata intensa al largo della costa davanti a Genova e fino a Portofino e molto intensa sulla costa dello spezzino dove si è concentrata in special modo sul levante della città. Tra l’altro, la concentrazione di fulmini si è ...