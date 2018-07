Leonardo Pieraccioni entra nella scuderia della Warner | «Ora faccio parte della famiglia

TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi - 17 luglio 2018) : Ti amo in TUTTE le LINGUE del MONDO va in onda su Canale 5 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Leonardo Pieraccioni che ha anche curato la regia, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:39:00 GMT)

Leonardo Pieraccioni/ “L’amore vero è quello che provo per mia figlia Martina a cui dedico il nuovo film” : Leonardo Pieraccioni sta lavorando al nuovo film, "Se son rose", una commedia che parla dell'amore incondizionato verso i figli e delle cause per cui le coppie si lasciano ogni giorno(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:23:00 GMT)

Leonardo Pieraccioni : "Non riesco più ad innamorarmi. Aspetto la botta alla Tyson - ma non credo arriverà" : Dopo la fine della storia d'amore con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni non si è più innamorato. Anzi, si definisce un "pensionato dei sentimenti". È quanto ha rivelato a Vanity Fair, parlando del suo nuovo film "Se son rose". Si tratta del suo tredicesimo film da regista e della pellicola più autobiografica perché raccoglie tutto ciò che l'attore ha imparato sui sentimenti negli ultimi anni."Prima ...

Leonardo Pieraccioni : «Non riesco più a innamorarmi» : Leonardo Pieraccioni sta girando nella sua Toscana Se son rose, tredicesimo film da regista, che vedremo nelle sale a fine novembre. Probabilmente si tratta della pellicola più autobiografica: contiene tutto quello che il cabarettista di Firenze ha imparato sull’amor . «Prima vivevo con la speranza che una donna potesse cambiarmi la vita», spiega il regista, «L’ho descritto ne Il ciclone o ne Il Paradiso all’improvviso e speravo accadesse ...

Leonardo Pieraccioni : "Mai rimettersi con l'ex - lo sconsiglio anche a Romina e Albano. L'amore torna con le stesse dinamiche" : "Mai rimettersi con l'ex, lo sconsiglio anche a Romina e Albano. L'amore torna con le stesse dinamiche". In un'intervista rilasciata alla Stampa, Leonardo Pieraccioni presenta il nuovo film - "Se son rose" - e racconta la sua visione delL'amore, maturata dall'esperienza. Si legge sulla Stampa:"La 'trombamica' non esiste'. Laddove i maschi potrebbero coltivare questo tipo di relazione, per le femmine, dopo due o tre volte, interviene ...

Leonardo Pieraccioni SUL SET DEL FILM 'SE SON ROSE' / "È una storia quasi vera - anzi verissima" : LEONARDO PIERACCIONI presenta la sua nuova commedia 'Se son rose, in uscita al cinema il prossimo 29 novembre con Medusa. Il FILM ha molti tratti autobiografici.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:18:00 GMT)

Leonardo Pieraccioni ritorna dietro la macchina da presa per girare “Se son rose” : Ritorno al cinema per Leonardo Pieraccioni che torna dietro la macchina da presa per girare “Se son rose” il suo tredicesimo film che lo vede protagonista insieme a Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo e con Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi. Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. ...

UNA MOGLIE BELLISSIMA - CANALE 5 / Info streaming del film diretto da Leonardo Pieraccioni (oggi - 9 giugno) : Una MOGLIE BELLISSIMA, il film in onda su CANALE 5 oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Leonardo Pierraccioni che ha diretto anche la regia, Laura Torrisi e Gabriel Garko. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Una moglie bellissima - il film che consacrò l’amore tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni : Miranda è davvero una donna bellissima, alta, mora, con le curve al posto giusto. Lei e Mariano sono sposati ormai da tanti anni e gestiscono in comune un banco di frutta e verdura al mercato. Si amano davvero tanto, ma il loro equilibrio viene incrinato quando un fotografo propone a Miranda di posare per un calendario: l’esordio cinematografico di Laura Torrisi, diretta da Leonardo Pieraccioni, nel film Una moglie bellissima, si confuse ...

Finalmente la felicità - Leonardo Pieraccioni da Maria De Filippi : trama - cast e curiosità : Una splendida modella brasiliana, equivoci a non finire, i buoni uffici di Maria De Filippi e ovviamente Leonardo Pieraccioni: shakerare tutto e si otterrà il film Finalmente la felicità in onda sabato 2 giugno alle 21.15 su Canale 5. Finalmente la felicità trailer Finalmente la felicità trama Il musicista Benedetto, (Leonardo Pieraccioni) si trova all’improvviso a partecipare a C’è posta per te il programma sugli improbabili ...

FINALMENTE LA FELICITÀ - CANALE 5/ Info streaming del film con Leonardo Pieraccioni (oggi - 2 giugno 2018) : FINALMENTE la FELICITÀ, il film in onda su CANALE 5 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto la regia, Rocco Papaleo e Ariadna Romero. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:29:00 GMT)