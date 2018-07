Legge Stato-Nazione ebraica | Barenboim | ' E' l' apartheid'

Barenboim su Legge Stato-Nazione ebraica - mi vergogno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Legge Stato-Nazione ebraica - Daniel Barenboim : “Oggi mi vergogno di essere israeliano” : È stato il primo uomo ad avere entrambi i passaporti di Israele e Palestina ed è il fondatore della West Eastern Divan Orchestra nata per suonare giovani musicisti professionisti provenienti però da Israele, Egitto, Giordania, Siria, Libano, Palestina. Daniel Borenboim, nato a Buenos Aires, 75 anni fa, uno dei direttore d’orchestra più talentuosi, scrive di suo pugno un durissimo intervento sul quotidiano Haaretz dal titolo: “Oggi mi ...

Parlamento israeliano adotta Legge sul carattere ebraico dello Stato - : "In seguito alla crescita della tensione tra palestinesi e israeliani, dobbiamo mantenere la calma e l'unità, condurre politica prudente per aiutare gli arabi in Israele in questo momento difficile. ...

"Europa non chiudere gli occhi : Israele - per Legge - è diventato lo Stato dell'apartheid" : "Ora il regime di apartheid è diventato de jure. Con una legge approvata a maggioranza, i governanti israeliani hanno inferto un colpo mortale a un accordo di pace fondato sul principio 'due popoli, due Stati e, al tempo stesso, hanno risposto a quanti, in Israele, evocavano l'idea di uno Stato binazionale. Ma se tutto questo è potuto accadere è anche per responsabilità della comunità internazionale che ha ...

«Israele Stato-Nazione degli ebrei» - ecco perché la Legge fa discutere : Chiunque sia stato in Israele, atterrando a Ben Gurion non ha mai pensato di arrivare in un luogo diverso dal paese degli ebrei. La Menorah e la

Approvata la Legge che dichiara Israele "stato-nazione del popolo ebraico" : partiti arabi sul piede di guerra : Al termine di un dibattito infiammato, la Knesset a maggioranza ha approvato la notte scorsa una controversa legge che definisce Israele come «Stato-nazione del popolo ebraico». A favore...

La Legge di Israele sullo stato-nazione è un argine alla delegittimazione internazionale : Con 62 voti a favore e 55 contrari, il Parlamento di Israele ha approvato la tanto discussa legge sullo “stato della nazione ebraica”. I critici parlano di lesione del pluralismo e della democrazia. La norma è invece salutata dal premier Benjamin Netanyahu come “un momento storico negli annali del s

Israele diventa “Stato-nazione del popolo ebraico”/ Ultime notizie - Legge approvata : declassata lingua araba : Israele, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-nazione del popolo ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:38:00 GMT)

