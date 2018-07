ilfattoquotidiano

: Credo che questo governo non arrivi alle elezioni europee, perché di mezzo c’è una legge di bilancio da approvare.… - renatobrunetta : Credo che questo governo non arrivi alle elezioni europee, perché di mezzo c’è una legge di bilancio da approvare.… - lumandre1 : RT @fattoquotidiano: Legge di bilancio, Di Maio: “Dovrà essere coraggiosa”. Tria: “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini: “Noi non siamo Mont… - fattoquotidiano : Legge di bilancio, Di Maio: “Dovrà essere coraggiosa”. Tria: “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini: “Noi non siamo M… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ieri l’aveva detto Luigi Di: “Ladidi fine anno dovràunacoraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Insomma per i due vicepresidenti del contratto di governo già la prossimadisarà decisiva per dare una svolta: “Noi metteremo al centro la crescita e la pace fiscale, che ti porta soldi e non li porta via, e ti consente di avviare la flat tax. E poi la riforma delle pensioni per aprire il mercato ai giovani, che va fatta a ...