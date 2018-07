L’Ecuador vicino alla revoca dell’asilo a Julian Assange

wired

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il presidente delLenin Moreno, secondo The Intercept, sarebbe intenzionato are l’ospitalità che l’ambasciata ecuadoriana di Londra ha concesso per 6 anni a. Non ci sono conferme ufficiali ma l’online cita fonti del ministero degli Esteri di Quito. Con il passare degli anni la posizione diè stata ritenuta scomoda da un numero crescente di governi, tant’è che le sue critiche contro il governo Rajoy, che perhanno avuto un ruolo fondamentale nelle insurrezioni catalane, hanno indotto le autorità ecuadoriane a vietargli l’accesso a internet. Ai detrattori di, oltre all’Inghilterra,Svezia, agli Usa,Spagna enatia Australia si aggiunge quindi ancheche gli ha concesso l’asilo a giugno del 2012, quando gli ha aperto le porte della propria ambasciata impedendo così che le autorità inglesi lo arrestassero ...