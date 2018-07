L’Ecuador vicino alla revoca dell’asilo a Julian Assange : Il presidente delL’Ecuador Lenin Moreno, secondo The Intercept, sarebbe intenzionato a revocare l’ospitalità che l’ambasciata ecuadoriana di Londra ha concesso per 6 anni a Julian Assange. Non ci sono conferme ufficiali ma l’online cita fonti del ministero degli Esteri di Quito. Con il passare degli anni la posizione di Assange è stata ritenuta scomoda da un numero crescente di governi, tant’è che le sue critiche contro il governo Rajoy, ...