Lecce | badante licenziata perché innamorata dell' anziano | arriva la condanna per stalking

(Di lunedì 23 luglio 2018) In Italia vivono molti anziani. Quelli non autosufficienti vengono solitamente accuditi dai parenti o dalle badanti. La cronaca ha spesso riportato casi di anziani invaghitie giovani badanti, di soggetti attempati che hanno lasciato tutti i loro beni alle donne che si prendevano cura di loro. Dauna storia sui generis che vede protagonisti unapolacca ed un, rispettivamente di 56 e 88 anni. La prima si era invaghita'uomo che accudiva al punto tale da dormire con lui. A scoprirli era stato il nipoteche aveva denunciato laper, dopo che la stessa si era comportata in maniera ossessiva nei confronti del quasi 90enne e minacciosa verso di lui. I fatti risalgono al periodo tra settembre 2015 e igennaio 2016. Solo adesso, però, èta laa 6 mesi di reclusione per la polacca. Le minacce dopo il ...