Le virtù “liberali” di Sergio Marchionne

(Di lunedì 23 luglio 2018) È uno di quei segnali positivi che ogni tanto arrivano dal nostro Paese la generale stima con cui viene ricordata in queste ore la vita come manager in Fiat (vogliamo ancora credere che solo questa vita sia finita) di.È un buon segno non solo perché egli è stato una vera eccellenza nel suo lavoro, ma perché rappresenta simbolicamente valori che sono poco riconosciuti o addirittura disprezzati in Italia. Un disprezzo che è per noi una zavorra culturale che spesso ci impedisce di competere alla pari con le altre nazioni.I valori a cui mi riferisco sono quelli della produzione di valore o della ricchezza, senza la quale nulla è possibile realizzare neanche sul terreno del tanto invocato "cambiamento", ovvero della trasformazione in meglio del nostro Stato e della nostra società. Nella produzione della ricchezza ...