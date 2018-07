Le più belle biblioteche d’Europa

F1 – Vettel in pole ad Hockenheim : le FOTO più belle delle qualifiche del Gp di Germania : Vettel in pole position ad Hockenheim, problemi per Hamilton in Q1: nella gallery le FOTO più belle del Gp di Germania 1.11.212, questo il tempo di Sebastian Vettel, che ha migliorato il record di pista di Michael Schumacher, a casa sua, davanti al suo pubblico, ad Hockenheim. Il tedesco della Ferrari è il poleman del Gp di Germania, dopo un’entusiasmante Q3: Vettel si è lasciato alle spalle un ottimo Valtteri Bottas e Kimi ...

Dolcenera e le luminarie di Scorrano - il suo paese - le più belle al mondo : Chi poteva immaginare che mi sarei trovato immerso nelle luci colorate delle luminarie più belle al mondo in un piccolo paese a mezzora da Lecce?!? Fiat Music è partner di Battiti Live, la manifestazione di Radio e Tele Norba con tanti artisti che si fa ogni anno nelle più belle piazze della Puglia. Così, in partenza per Lecce, scopro che nel cast ci sarà anche Dolcenera. Chiamo Gigi, il suo compagno, che sa già che io arriverò e mi invita a ...

I Rohingya e le foto più belle scattate con iPhone nel 2018 : I protagonisti sono i profughi della minoranza Rohingya in fuga dal Myanmar rifugiati nel campo di Tangkhali in Bangladesh: centinaia di persone ammassate una sull’altra, e in primo piano bambini con occhi spalancati, sguardo fisso su uno schermo che proietta un video di sensibilizzazione sull’importanza dell’igiene personale. Ecco la foto scattata dal bengalese Jashim Salam, la più bella scattata con iPhone quest’anno: è ...

Lecce tra le 8 mete più belle d'Italia : parola di Voyagers : Lecce Ancora una volta la città di Lecce compare tra le migliori "mete" per il turismo. Il più grande tour operator del mondo Group Voyagers, la inserisce tra "Le 8 più belle destinazioni italiane". Descritta come la ' Roma del Barocco' e la ' Firenze del Sud', il tour operator scrive che 'qui i viaggiatori possono ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : le foto più belle della conferenza stampa nelle vesti di manager [GALLERY] : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: quest’oggi le prime parole in conferenza stampa nelle vesti di manager Quest’oggi Maurizio Sarri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo manager del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli ha precisato che non stravolgerà la sua idea tattica pur adattandosi alle diversità della Premier League. Nella nostra gallery le foto della conferenza stampa di Maurizio ...

Irina Shayk : “All’inizio mi scartavano”. Le foto più belle : Il suo nome è tra quelli della nuova generazione di top model, fa impazzire gli uomini (e le donne) per un corpo snello con curve perfette al punto giusto. Eppure Irina Shayk ha dovuto faticare non poco per entrare nell’Olimpo della moda. Di recente, ha raccontato all’Evening Standard Magazine che, all’inizio della sua carriera di modella, il suo fisico le ha sbarrato la strada di alcuni casting, da cui veniva scartata: ...

Led Zeppelin - 50 anni senza reunion? Le foto più belle : Nel 2018 ci sono tanti gruppi che festeggiano anniversari importanti, e tra loro ci sono anche nientepopodimeno dei Led Zeppelin. Per la leggendaria band si tratta dei cinquant’anni dalla formazione, avvenuta proprio nel 1968 dalle “ceneri” degli Yardbirds. Tante le iniziative per i festeggiamenti, tra cui la ristampa del loro primo album live, The Song Remains The Same e la pubblicazione, prevista a ottobre, del libro Led ...

Mondiali Russia 2018 : Francia campione del mondo. Le immagini più belle : Ecco le immagini più belle della giornata che ha sncito l'ascesa della Francia sul tetto del mondo calcistico . Decisiva la vittoria contro la Croazia nella finale dello stadio Luzhniki di Mosca. © ...

Wimbledon – Welcome back Nole! Le foto più belle della finale Anderson Djokovic [GALLERY] : Le foto più belle della finale di Wimbledon fra Anderson e Djokovic: dopo un anno tormentato Nole torna a vincere Il pomeriggio di Wimbledon segna il ritorno al top di Novak Djokovic! Il campione serbo batte Anderson in 3 set e conquista il suo quarto trofeo dello Slam britannico. Nella nostra gallery le foto più belle della finale di Wimbledon fra Anderson e Djokovic.L'articolo Wimbledon – Welcome back Nole! Le foto più belle della finale ...

Francia campione del mondo - che festa a Parigi : le foto più belle : Nella capitale e nelle maggiori città della Francia ci si lascia andare alle feste più sfrenate Francia campione: LA CRONACA - MODRIC MVP DEL MONDIALE: I PREMI Francia campione: TUTTE LE SCARAMANZIE ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia è campione del mondo : le FOTO più belle del match contro la Croazia : Francia-Croazia: nella gallery le FOTO più belle del match che incorona i Bleus campioni del mondo-- E’ la Francia il nuovo campione del mondo di calcio! I Bleus hanno battuto, questo pomeriggio, nella finale dei Mondiali di Russia 2018, la Croazia, col punteggio di 4-2. Un match entusiasmante, che ha premiato la squadra più forte al mondo, che ha dimostrato di meritarsi questo titolo sin dalle prime fasi della competizione. ...

MotoGp - Marquez è ancora una volta poleman al Sachsenring : le IMMAGINI più belle delle qualifiche : Grandi emozioni sul circuito del Sachsenring, le qualifiche valide per il Gp di Germania hanno incoronato per la nona volta di fila Marc Marquez Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e ...

Lacrime ed emozione per Angelique Kerber : è lei la regina di Wimbledon - le IMMAGINI più belle del match : A Wimbledon c’è una sola regina, Angelique Kerber porta a casa il titolo del grande slam: le IMMAGINI più belle del match Wimbledon ha la sua regina. Angelique Kerber ha vinto l’edizione 2018 del torneo inglese più antico del mondo contro Serena Williams. La tedesca ha messo ko la tennista statunitense in appena due set ed ha mostrato la sua forza con i netti risultati dei parziali (6-3 |6-3). Dopo la maternità, per Serena ...

Mondiali Russia 2018 - il Belgio stende l’Inghilterra e si prende il terzo posto : le immagini più belle del match [GALLERY] : Grazie ad un gol per tempo, il Belgio stende per la seconda volta in questi Mondiali l’Inghilterra e si classifica al terzo posto Un gol per tempo regala al Belgio il successo per 2-0 contro l’Inghilterra nella finale per il terzo e quarto posto ai Mondiali di Russia. Allo stadio di San Pietroburgo ‘diavoli rossi’ vanno in vantaggio con Meunier dopo nemmeno cinque minuti di gioco, per poi raddoppiare nel finale ...