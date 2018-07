Le PES League 2018 World Finals si sono concluse questo weekend con il trionfo

J-League - PESsimo esordio per Iniesta in Giappone : il Vissel Kobe sconfitto 3-0 dallo Shonan Bellmare : Pesante sconfitta del Vissel Kobe in J-League, Iniesta gioca l’ultima mezz’ora dell’incontro ma non riesce ad incidere esordio amaro per Andres Iniesta nella J-League Giapponese. Il 34enne ex giocatore del Barcellona ha giocato la mezz’ora finale del match perso in casa dal Vissel Kobe per 3-0 contro lo Shonan Bellmare. (ADNKRONOS)L'articolo J-League, pessimo esordio per Iniesta in Giappone: il Vissel Kobe sconfitto ...

Milan oggi al Tas - fiato sosPESo per l'Europa League : Attesa la decisione sul ricorso contro l'esclusione dalle Coppe, Fiorentina e Atalanta alla finestra

PES 2019 - niente più Champions League ma nuovi campionati in arrivo : PES 2019 anticipazioni. Si avvicina a grandi passi il momento in cui tutti i videogiocatori avranno la possibilità di avere tra le mani PES 2019, la nuova edizione del game targato Konami. Le novità pensate dalla software house giapponese, che quest’anno sarà in vendita già dal 30 agosto, saranno diverse, anche se le prime anticipazioni […] L'articolo PES 2019, niente più Champions League ma nuovi campionati in arrivo è stato ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - Final Six apPESa a un filo. Serbia - Polonia e Brasile vincono : servono tre imprese a Modena : La corsa dell’Italia verso la Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile si è fatta ancora più complicata. I risultati della mattinata, infatti, non hanno sorriso agli azzurri che ora sono costretti a recuperare due vittorie su almeno una squadra tra Serbia, Polonia e Brasile. Le nostre tre avversarie dirette per un posto agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale non hanno steccato e si sono imposte con estrema ...

Pallanuoto - Super Final World League BudaPESt 2018 : sorpresa Giappone - USA fuori. L’Ungheria supera ai rigori la Croazia : Sono andati in scena i quarti di Finale della World League di Pallanuoto: a Budapest, il match di cartello era quello tra Ungheria e Croazia, con i padroni di casa che l’hanno spuntata ai tiri di rigore. Negli ultimi quattro minuti la Spagna ha avuto la meglio contro l’Australia, mentre il Montenegro ha avuto vita facile contro il Kazakistan. sorpresa in serata, con il Giappone che, dopo tre sconfitte nella fase a gironi, ha sorpreso ...

Pallanuoto - Super Final World League BudaPESt 2018 : delineati i quarti di finale : Terza ed ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari per la Super Final di World League di Pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Sono andati a delinearsi dunque gli accoppiamenti per quanto riguarda i quarti di Finale: ci sarà l’attesissimo big match tra i padroni di casa magiari e i campioni olimpici della Croazia. FASE PRELIMINARE Terza giornata Classifica Finale girone A: Montenegro 9; ...

Pallanuoto - Super Final World League BudaPESt 2018 : la Spagna sorprende la Croazia - il Montenegro batte l’Ungheria : Prosegue a Budapest, in Ungheria, la Super Final della World League di Pallanuoto: nel Gruppo A il Montenegro si aggiudica l’incontro di cartello contro i padroni di casa dell’Ungheria per 12-9, mentre l’Australia prenota il terzo posto nel girone battendo il Giappone per 11-7. Nel Gruppo B la Spagna batte ai rigori la Croazia (13-10) dopo essere stata a lungo in vantaggio anche nei tempi regolamentari (9-9), mentre gli USA ...

Le World Finals della PES League 2018 si terranno nel mese di luglio a Barcellona : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che le World Finals della PES LEAGUE 2018 si terranno a luglio nella celebre città catalana.Barcellona, sinonimo in tutto il mondo di calcio di altissimo livello, farà da cornice alle finali mondiali di PES dove gli otto più forti giocatori del mondo della modalità 1v1 e i migliori 4 team CO-OP si sfideranno il 21 luglio per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo della PES LEAGUE 2018.La PES ...

Pallanuoto - Super Final World League BudaPESt 2018 : partono bene Croazia ed Ungheria : Scattata a Budapest, in Ungheria, la Super Final della World League di Pallanuoto: esordio sul velluto per i padroni di casa magiari, per la Croazia e per il Montenegro, che hanno asfaltato rispettivamente Australia, Kazakistan e Giappone, mentre è stato più sofferto il successo degli USA sulla Spagna. Di seguito risultati e classifica dopo la prima giornata della manifestazione: Gruppo A MONTENEGRO-GIAPPONE 14-8 AUSTRALIA-Ungheria ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Giappone 2-3 - le pagelle degli azzurri. Buio PESto - l’infortunio di Giannelli fa male. Nelli non basta : L’Italia è stata clamorosamente sconfitta dal Giappone per 3-2 nella nona giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha complicato la propria rincorsa verso la Final Six. Di seguito i voti degli azzurri scesi in campo a Osaka. GABRIELE Nelli: 6,5. I suoi 16 punti tengono a galla l’Italia, ci mette lo zampino nel creare gli strappi dei set poi vinti ma anche lui soffre un po’ troppo nel tie-break. ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria in DIRETTA. 3-1 - trionfo degli azzurri! Vittoria PESantissima : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria in DIRETTA. 3-1 - trionfo degli azzurri! Vittoria PESantissima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri vanno a caccia della Vittoria contro un avversario ostico in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrio e intenso. I ragazzi del CT Chicco Blengini, dopo la sconfitta patita contro la Polonia al tie-break, devono assolutamente tornare al successo per non rischiare di complicarsi la corsa verso la ...

Pallanuoto - Len Champions League : TemPESti come Buffon - storia e numeri di un fenomeno : Un mito. Una leggenda. Un fenomeno. Scegliete l'aggettivo che preferite, unito al nome di Stefano Tempesti andrà comunque bene. Basterebbe il suo curriculum a definirlo, in bacheca ha qualcosa come 37 ...

Milan escluso dall’Europa League 2019? Tutti i rischi dei rossoneri e le possibili sanzioni. Chi verrà riPEScato? Fiorentina alla finestra : Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League. I rossoneri, qualificatisi alla seconda competizione continentale grazie al sesto posto ottenuto in campionato, potrebbero dover rinunciare al torneo per motivi finanziari. L’UEFA ha infatti negato il settlement agement dopo che pochi mesi fa aveva rifiutato il voluntary. Il club ora andrà a giudizio entro la metà di giugno e il consiglio potrebbe applicare diversi sanzioni, ...