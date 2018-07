Le parti del corpo che indicano intelligenza

Video / Napoli-Carpi (5-1) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video, Napoli-Carpi (5-1): highlights e gol della partita amichevole. Carlo Ancelotti può sperimentare diverse soluzioni con i nuovi Verdi e Inglese entrambi andati in gol.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 03:01:00 GMT)

partiti italiani a secco di fondi - entrate giù del 60% in 4 anni : Il rapporto Openopolis-Agi: il bilancio del Pd sceso di 20 milioni, quello della Lega di 10. Pesa il taglio del finanziamento pubblico, flop delle donazioni private

Busetti : 'La riorganizzazione della scuola deve partire dall'edilizia scolastica' : Per il ministro dell'Istruzione i soldi ci sono già. Quasi sette miliardi di euro arriveranno agli enti locali proprietari di strutture fatiscenti. metà dei 40mila edifici non possiede certificato di ...

partiti in bolletta. Entrate più che dimezzate in 5 anni - flop delle donazioni private : I Partiti hanno le casse vuote, sono in forte crisi finanziaria. Quasi 13 milioni di euro in meno in cinque anni per il Pd. Quasi 10 milioni in meno per la Lega. Una media negli ultimi cinque anni del 60% di Entrate in meno. È quanto emerge dai dati di "Partiti in crisi - analisi dei bilanci dei Partiti tra il 2013 e il 2017", realizzato da Openpolis e Agi. Una contrazione derivante soprattutto dal taglio dei rimborsi elettorali operato ...

Spagna - Pablo Casado nuovo presidente del partito popolare : Spagna, Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare Spagna, Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare Continua a leggere L'articolo Spagna, Pablo Casado nuovo presidente del Partito popolare proviene da NewsGo.

Pakistan - ergastolo a leader partito dell’ex premier Sharif : Pakistan, ergastolo a leader partito dell’ex premier Sharif Pakistan, ergastolo a leader partito dell’ex premier Sharif Continua a leggere L'articolo Pakistan, ergastolo a leader partito dell’ex premier Sharif proviene da NewsGo.

Casse vuote per i partiti - in 4 anni entrate in calo del 60% : "Negli ultimi anni i proventi incassati dai partiti si sono drasticamente ridotti. Stiamo parlando di tutte le entrate della gestione caratteristica, cioè quelle derivanti dall'attività ordinaria dei partiti (tesseramento, finanziamento pubblico, donazioni private e altre attività). Aggregando questo tipo di entrate ricevute dai partiti registrati per il 2x1000 e dal Movimento 5 stelle, si nota una contrazione ...

Calciomercato Milan - Montolivo non va in tournée : può partire. Tentativo per Badelj : ... l'Atletico Madrid però si è stancato di attendere il via libera rossonero, per questo potrebbe virare su Giroud del Chelsea, fresco campione del mondo con la Francia. Milan, obiettivo Badelj: testa ...

Carabiniere travolto e ucciso : era l'ultimo giorno prima delle ferie. Il bimbo lo aspettava per partire : Due vite spezzate e una appesa ad un filo. Due famiglie distrutte e una che prega per un altro padre di famiglia che lotta per sopravvivere a una tragedia che lascia sgomenta la provincia di Napoli e ...

Video / Bologna-Comano Terme (9-0) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video, Bologna-Comano Terme (9-0): highlights e gol della partita, amichevole. I rossoblù di Filippo Inzaghi iniziano bene, protagonista Riccardo Orsolini con una tripletta.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 08:52:00 GMT)

Video / Parma-Foggia (3-1) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video, Parma-Foggia (3-1): highlights e gol della partita amichevole. I gialloblù vincono grazie anche a una doppietta di Di Gaudio. Il terzo gol lo sigla Siligardi, in rete anche Gori.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 08:49:00 GMT)

Video/ Empoli-Pro Vercelli (0-0) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video, Empoli-Pro Vercelli (0-0): highlights e gol della partita, amichevole. Il match termina 0-0 anche se sono interessanti le indicazioni che arrivano per i toscani neopromossi in Serie A(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 08:45:00 GMT)