Le migliori battaglie d’acqua di sempre

(Di lunedì 23 luglio 2018) In principio fu il gavettone di Ferragosto. Una tradizione che, nel bene e nel male, ha accompagnato per decenni le estati tricolori; e che a poco a poco ha saputo evolversi in quelli che oggi sono veri e propri eventi di massa organizzati, immensi giochi d’acqua in cui grandi e piccini possono sfidarsi a colpi di schizzi in totale libertà. Water Games da record, insomma, come quello che Chupa Chups ha organizzato all’Aquafan di Riccione per celebrare i 60 anni del marchio: un’epica sfida di 15 minuti senza esclusione di colpi che ha visto protagoniste ben 1.018 persone armate di tubi a lunga gittata e pistole ad acqua. Due squadre di giocatori, la piscina principale del parco acquatico a disposizione e un unico obiettivo: ridere a più non posso al grido di “Forever Fun”, per non dimenticare che il divertimento – molto semplicemente – non ha età. Ma ...