Le azzurre d’oro della scherma - Mara mamma con la spada e Alice erede del fioretto : Le ragazze italiane della scherma vincono sempre. Che abbiano venti o trent’anni, che usino la spada o il fioretto. Sempre vincenti sono. Ai Mondiali di Wuxi in Cina sono le azzurre a dominare. Alice Volpi è oro nel fioretto femminile, dopo l’argento di un anno fa a Lipsia, con Arianna Errigo bronzo. Mara Navarria è oro nella spada. È il primo mondiale per entrambe, ma sono due donne, con due storie diverse da ...

Karate - Mondiali Universitari 2018 : Francesco D’Onofrio oro - Terryana D’Onofrio argento. Le medaglie azzurre sono una questione di famiglia! Bronzo per Busato ed El Sharaby : Trionfo di famiglia per l’Italia nei Mondiali Universitari 2018 di Karate a Kobe, in Giappone. Francesco D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era ...

Golf - Europeo nel segno dell’Italia : le Girls azzurre sono d’oro - battuta la Spagna 6-1 : È il secondo titolo conquistato in tre anni per le Girls azzurre con una serie di cinque finali consecutive. Compattezza di squadra, ottimi mezzi tecnici e prima di cominciare ogni gara l’inno per caricarsi Autentico trionfo per le Girls azzurre che hanno conquistato la medaglia d’oro nell’European Girls Amateur Team Championship, ossia il Campionato Europeo, travolgendo in finale la Spagna con un secco 6-1 sul percorso del Forsgården Golf ...

Il sorriso di 4 azzurre d’oro : Mia madre si sarebbe inorgoglita e commossa vedendole sventolare la bandiera tricolore. So cosa avrebbe detto: «Una più bella dell’altra». A dirla tutta mi sono commossa anch’io, ci siamo commossi tutti, per motivi diversi da quelli di mia madre, che non avrebbe mai immaginato un’Italia a rischio di razzismo. Dopo la loro vittoria ai Giochi del Mediterraneo qualcuno si è inventato l’hashtag #primeleitaliane. Sono tempi così. Brave, spiritose, ...

Le azzurre d'oro nella staffetta diventano un caso èpolitico. Salvini : 'Vengano a Pontida' : Sono nate in Sudan, Nigeria, Cuba e Nigeria, ma Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo sono italianissime. nella foto subito virale sui social tre su quattro ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. ORO CAMBONI e argento Zennaro e Tartaglini nella vela - tre azzurre tra le prime quattro in ginnastica ritmica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

