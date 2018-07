Le 10 auto elettriche con maggiore autonomia

Italia cenerentola nel mercato delle auto elettriche ma si punta alla crescita : Come si muove il mercato della mobilità elettrica? E' il quesito che Alessandro Giubilo, di Flexy Energy, società che si occupa di distribuzione, progettazione e realizzazione di sistemi basati sull'utilizzo delle energie rinnovabili, ha aperto nella mattinata del 22 luglio, giornata conclusiva di Ecofuturo 2018, festival sulle tecnologie ecocompatibili iniziato il 18 luglio al Green Energy Park "Fenice" di Padova. L'epilogo dei dati relativi ...

A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : 1/12 ...

A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meeting automobilistico più silenzioso e più ecosostenibile d’Italia, il raduno di auto elettriche che si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre. A più di due mesi dall’evento sono già oltre 200 i possessori di modelli a zero emissioni ad avere aderito al raduno iscrivendosi ...

auto elettriche - Edison lancia l'offerta Plug&Go : La Edison ha presentato Plug&Go, una nuova offerta volta ad agevolare la diffusione dei veicoli elettrici in Italia e a promuovere stili di vita sostenibili ed ecologici, in particolare nelle grandi città. Noleggio a lungo termine e Wall Box. Plug&Go mette a disposizione dei clienti diversi modelli di Auto elettrica con la formula del noleggio a lungo termine e prevede anche linstallazione nei garage delle abitazioni ...

Tesla costruirà un’enorme fabbrica di auto elettriche a Shanghai : Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla ha raggiunto un accordo per costruire una fabbrica in grado di produrre 500.000 automobili all’anno a Shanghai. Lo ha riferito il governo della città. L’intesa segna il maggior investimento all’estero per Tesla, che sta cercando di espandersi nei mercati globali, piani che tuttavia sono minacciati dalla disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti. L’impianto sorgerà nel ...

Tesla Summer Tour - in vacanza per scoprire i segreti delle super auto elettriche" : 'Una fantastica opportunità - spiegano alla Tesla - per discutere anche di argomenti legati al mondo della ricarica, in quanto la rete supercharger ha appena raggiunto 230 punti di ricarica ...

Colonnine elettriche - 'solo' 100mila punti ricarica in Europa. Costruttori auto : 'Ne servono due milioni' : BRUXELLES - 'Gli obiettivi per le emissioni di CO2 proposti da alcuni eurodeputati sono semplicemente irraggiungibili' e devono essere 'adattati' alla situazione reale del...

auto elettriche - 30% entro il 2030 l'obiettivo Ue - i costruttori : 'Irrealistico' : Auto elettriche sempre più presenti nelle strade dell’Unione Europea. E’ questo quanto si prefigge la Commissione Europea che nei prossimi giorni fissera' i nuovi obiettivi che gli Stati membri dovranno impegnarsi a raggiungere sulle emissioni di CO2 e che prevedono il raggiungimento del 15% di vendite dell’elettrico entro il 2025 e il 30% entro il 2030. Obiettivi giudicati ‘irrealistici’ da parte dell’Associazione europea costruttori Auto Acea ...

Gara a basso impatto ambientale con auto elettriche e zero rifiuti : Ogni dettaglio è importante per poter continuare a godere dello spettacolo impareggiabile delle montagne che tutto il mondo c'invidia.

auto elettriche? Al palo in Italia" : ... senza dimenticare la componente politica. Nel nostro paese, secondo l'indagine effettuata ad aprile su un campione stratificato di 1.400 acquirenti, i più motivati all'acquisto sono i consumatori ...

Lo stadio di Amsterdam si illumina grazie alle auto elettriche : Dati e prospettive sembrano incoraggianti: 3 Megawatt di potenza nominale e 590 pacchi batterie di cui 250 recuperati da veicoli usati, per un totale di 117 mila tonnellate di CO2 risparmiate in circa dieci anni. Quello che è stato appena presentato alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam è di fatto il più grande sistema di accumulo energetico mai realizzato in Europa all’interno di un edificio commerciale, messo a punto utilizzando batterie ...

Volkswagen con QuantumScape per sviluppare batterie delle auto elettriche allo stato solido : WOLFSBURG - Volkswagen formerà una joint-venture con la QuantumScape con l'obiettivo di sviluppare batterie allo stato solido con un investimento di 100 milioni di dollari. La casa di...

auto elettriche a Milano nel 2018 : si va verso una città sempre più green : Il nostro obiettivo, come Gruppo, è quello di mettere a disposizione tanto del trasporto privato quanto del mondo produttivo, soluzioni di mobilità sostenibili e alternativi all'utilizzo dei mezzi ...

Repower e CONAD insieme per la mobilità sostenibile : inaugurata stazione di ricarica per auto elettriche a Pont Saint Martin (Aosta) : La spesa in Val d’Aosta diventa sempre più sostenibile: è stata infatti installata oggi, presso il punto vendita CONAD di Pont Saint Martin (Aosta), PALINA BURRASCA da 22kW, la stazione di ricarica per veicoli elettrici di Repower, gruppo attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Da oggi, i clienti CONAD e cittadini e turisti di passaggio a Pont Saint Martin potranno ricaricare il proprio veicolo elettrico velocemente e ...