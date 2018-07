Lavoro | chi sono quelli più colpiti dalla crisi?

Il nuovo modo di vivere il Lavoro : eredità di Marchionne : L'accordo di Mirafiori che cancella le elezioni delle rappresentanze aziendali è, da allora, il più grave atto antidemocratico verso il mondo del lavoro'. Altri parlarono di un contratto '...

Sergio Marchionne - Berlusconi : “Manager italiano numero uno”. Matteo Renzi : “Ha creato creato posti di Lavoro #chapeau” : Per Silvio Berlusconi è “il numero uno dei manager italiani”, mentre per l’ex segretario del Pd Matteo Renzi è stato “un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni”. L‘aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, ormai giudicate “irreversibili”, ha spinto i due leader a ricordare l’ex amministratore delegato di Fca. Il presidente di Forza Italia, con una ...

Marchionne in terapia intensiva - condizioni irreversibili. Il nuovo ceo Manley già al Lavoro : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono ormai irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il nuovo Ceo di Fca, Mike Manley, è già al lavoro per garantire la necessaria continuità al gruppo. John Elkann: Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. È stato il miglior ad che si potesse desiderare...

[Il ritratto] Lo strano destino di Marchionne - manager durissimo che ha fatto un capoLavoro ed aiutato Elkann a diventare un uomo : C'è uno strano destino nel Dna della Fiat, o FCA come si chiama oggi, che fa sì che i cambi al vertice avvengano sempre in modo traumatico. Sergio Marchionne arrivò a Torino nel 2004 per il rapido ...

L'omaggio di Matteo Renzi a Sergio Marchionne : "Ha creato Lavoro - non cassaintegrati - chapeau" : Anche Matteo Renzi è voluto intervenire sull'addio dell'ex Ceo di Fca, le cui condizioni di salute sarebbero gravi. E lo ha fatto con un tweet: "Marchionne è stato un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni. Con lui ho condiviso molte scelte, discusso sempre, litigato talvolta. E' riuscito a dare un futuro alla Fiat, quando sembrava impossibile. Ha creato posti di lavoro, non cassintegrati ...

Marchionne - il CdA della Ferrari vicino all’ex presidente : “grati per lo straordinario Lavoro svolto in questi anni” : Il Consiglio di Amministrazione della Ferrari ha inviato un toccante messaggio a Sergio Marchionne, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore ”Il consiglio di amministrazione di Ferrari, riunitosi oggi, ha appreso con profonda tristezza che il presidente e amministratore delegato, Sergio Marchionne, non potrà riprendere la sua attività lavorativa. Il consiglio è vicino a Sergio Marchionne e alla sua famiglia, ed è grato ...

Fca - finisce l'era Marchionne : «Condizioni di salute peggiorate - non può riprendere il Lavoro». Manley(Fca) e Camilleri(Ferrari) i successori : La decisione presa dai Cda, convocati d'urgenza a causa del prolungarsi del ricovero del manager italiano, in ospedale in Svizzera dopo un intervento alla spalla. Manley era già a capo di Jeep e Ram

