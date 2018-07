L' auto solare Emilia 4 vince l' American Solar Challenge

American Solar Challenge : l’ auto solare Unibo Emilia 4 pronta per i 3500 km dal Nebraska all’Oregon : Terminata positivamente la fase di Scrutineering e conclusa la gara Formula Sun Grand Prix raggiungendo la seconda posizione, il team Onda Solar e dell’Università di Bologna, l’unico europeo tra i partecipanti, è pronto per l’ American Solar Challenge con la sua Emilia 4. Sabato 14 luglio, la nuova auto Solar e a quattro posti progettata e costruita dall’Università di Bologna, partirà alla volta dell’Oregon: dal Nebraska , ...

Come trasformare un’auto in un veicolo ibrido solare : E’ dall’Università di Salerno, da un gruppi di lavoro guidato da Gianfranco Rizzo, che arriva l’dea, e lo strumento giusto, per trasformare un’auto in un veicolo ibrido solare. Si tratta di un kit messo a punto dal team di questo professore, coordinatore dei corsi di ingegneria meccanica e gestionale, ed è un kit “rivoluzionario” che mostra di essere unico nel suo genere e vantaggioso rispetto a tutti gli altri tipi di veicoli. Un veicolo ...