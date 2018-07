Laura Chiatti contro Sandro Mayer Ecco il motivo dell' attacco al direttore

Laura Chiatti contro Sandro Mayer : "Mi denigra continuamente" : Laura Chiatti scatenata su Instagram. L'attrice, mamma dei piccoli Enea e Paolo, ha attaccato il direttore del settimanale DiPiù per alcune foto pubblicate che la ritraggono con una pancia sospetta, che in realtà è finta:Ma il direttore di di più cos'ha contro di me? perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me, sono cattive, e questo sti cazzi, ma addirittura montare una pancia finta simile. Stavo girando uno ...

