L' arte salverà il mondo solo quando la politica avrà fatto il suo dovere

“Se il momento politico è buio - l’arte ci salverà ”. Parola di Philip Glass : "Quando si vive in un momento politico buio come questo, negli Stati Uniti come nella vostra bella Italia, l'arte ha molto potere e può aiutarci", mi dice Philip Glass lasciando uscire dalla bocca una voce sottile e molto bassa, perché lui - grande compositore statunitense di fama mondiale, alle parole ha sempre preferito le note e i suoni. "Grazie alla musica riesco a stare a mio agio nelle situazioni più disparate e il mio ...