L' appello di Mattarella ai giovani magistrati | Chi ha ruoli pubblici non sia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Chiunque assume una funzione pubblica non deve essere fazioso, non deve curarsi solo della sua parte per cercare consenso elettorale ma deve avere come obiettivo l'interesse generale del Paese. Sergio, mentre si appresta a superare la boa della metà mandato, riceve al Quirinale iordinari in tirocinio, e rivolgendosi loro parla a tutti coloro che hanno incarichicon una strigliata contro i comportamenti di parte. E' importante, afferma il Capo dello Stato, che "il pluralismo degli orientamenti non si trasformi mai in faziosità o nelle forme distorte del prendersi cura soltanto di corrispondere agli interessi della propria parte". Dunque "non è utile sviluppare atteggiamenti finalizzati solo alla ricerca del consenso elettorale; occorre, invece, impegnarsi nella individuazione di soluzioni più adeguate alla ...