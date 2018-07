L' anti-Soros | ecco come Steve Bannon vuole diventare il nuovo guru della destra populista

La legge 'anti Soros' che ha messo Orban nei guai con la Ue : Nessun compromesso su nessun punto: questa la politica di Budapest di fronte a due minacce esterne. quella dei migranti, una volta provenienti attraverso la cosiddetta 'rotta balcanica', e quella dell'Europa, che vorrebbe una redistribuzione il ...

Migranti - l'Ue deferisce l'Ungheria e avvia procedura per la «legge Soros» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - È sempre più grave la spaccatura tra Bruxelles e Budapest. La Commissione europea ha annunciato oggi il

La Commissione Ue denuncia l'Ungheria per il no ai migranti e la legge anti Soros : Doccia fredda per l'Ungheria, messa sotto accusa dalla Commissione europea pe la sua linea dura contro i migranti e la legge anti Soros. Un deferimento alla Corte di giustizia è scattato per il mancato rispetto delle normative europee su asilo e ricollocamenti, inoltre è stata aperta una procedura d"infrazione per la norma che contrasta le attività del finanziere-filantropo Soros, leader dell'ong Open Society."La Commissione - si legge in una ...

LIFELINE - SALVINI : “ONG FINANZIATE DA SOROS”/ Caos nave con migranti - Ministro : “giusto intervenga la Libia” : LIFELINE, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": migranti ancora in mare in attesa di destinazione. SALVINI non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Orban “Divieto accoglienza in Costituzione Ungheria”/ Legge elude quote migranti "contro lo speculatore Soros" : Ungheria: Orban, "Divieto di accoglienza in Costituzione". La Legge "Stop Soros" presto votata in Parlamento: mossa per evitare le quote Ue sui migranti, ira Ue(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:38:00 GMT)

SALVINI ‘BLINDA’ PORTI ITALIA/ “Ong nascondono interessi nel salvare migranti : finanziate da Soros” : migranti, SALVINI: "le nostre navi saranno più vicine ai PORTI d'ITALIA". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Lifeline, "ministro è fascista"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Matteo Salvini contro Soros - Balotelli e Saviano/ Video - Governo M5s-Lega : "Abbiamo tanti nemici" : Matteo Salvini contro Soros, Balotelli e Saviano: Governo M5s-Lega, il ministro dell'Interno nel corso di un comizio a Roma Fiumicino, "abbiamo tanti nemici"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:58:00 GMT)

Meloni : "Presenteremo una legge anti Soros in Parlamento" : La leader di FdI: 'Se il Governo farà il suo lavoro, come farà, verrà approvata la legge di Fratelli d'Italia per evitare che persone come di lui finanzino le organizzazioni non governative , ...

Salvini : "Con Orban cambieremo le regole UeTanti i nemici : Soros - Balotelli e Saviano" : Il ministro dell'Interno, dopo un colloquio telefonico con il premier ungherese, annuncia che dirà no "al regolamento che tratterebbe per più tempo i migranti irregolari in Italia". Poi torna sulle parole del collega Fontana: "Il governo non entra nella camera da letto, ma un bambino ha diritto ad avere una mamma ed un papà, non il genitore 1, 2 o 3".